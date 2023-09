¿Por qué Marruecos no ha pedido ayuda internacional tras el terremoto?

Marruecos vive horas dramáticas tras sufrir el golpe devastador de un terremoto de 6,8 grados que por el momento ha dejado más de 2.000 muertos y centenares de heridos en varias regiones cercanas a Marrakech. El rey Mohamed VI, acompañado por el príncipe heredero Moulay el Hassan, presidió este sábado una sesión de trabajo dedicada a examinar la situación acompañado de la cúpula política y militar del país para desplegar un plan de acción de salvamento de los afectados, la mayoría en zonas rurales. Pero de momento no existe constancia de que Rabat haya pedido oficialmente ayuda internacional.

Algunos incluso lamentan que el gobierno marroquí está taponando la llegada de asistencia internacional. Así lo ha denunciado Arnaud Fraisse, fundador de Secouristes sans frontières, el domingo en France Inter. "Nos hubiera gustado subir a un avión que despegara de Orly, pero lamentablemente todavía no tenemos un acuerdo con el gobierno marroquí", lamenta Fraisse. "El gobierno marroquí está bloqueando a todos los equipos de rescate excepto al de Qatar, que puede aterrizar allí. No entendemos esta situación de bloqueo". Según esta fuente, más de 100 equipos de asistencia han informado a la ONU que podrían intervenir en Marruecos. "Si mañana por la mañana no tenemos luz verde, no saldremos", afirmó.

Esta declaración está en consonancia con la afirmación realizada este domingo por las autoridades diplomáticas francesas, que han asegurado que el Gobierno de Marruecos aún no ha solicitado ayuda internacional para paliar los efectos del catastrófico terremoto. "Marruecos no ha presentado ninguna solicitud de ayuda internacional por el momento", ha manifestado la portavoz del Ministerio de Exteriores francesa, Anne-Claire Legendre, en declaraciones a la cadena de televisión BFM TV.

Morocco Earthquake ASSOCIATED PRESS AP

En cambio, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que esta madrugada su homólogo marroquí ha solicitado oficialmente ayuda a España, por lo que el Gobierno ha puesto ya en marcha el dispositivo, si bien aún no ha cuantificado el número de efectivos que se desplazarán a Marruecos. España enviará un avión con equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de Protección Civil y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Cabe recordar que Marruecos ha tardado casi 24 horas en solicitar ayuda formal al gobierno español.

El terremoto más fuerte que ha sufrido el país magrebí en cien años, más potente que el que sacudió Agadir en febrero de 1960 o el de Alhucemas de 2004, ha dejado escenas de desolación en las zonas afectadas, mayoritariamente áreas rurales alejadas de las ciudades. Decenas de países han mostrado su solidaridad con los afectados y con el gobierno marroquí, al que han decenas de gobiernos han ofrecido ayuda. Algunos como la propia España, Estados Unidos, Francia, Israel, Canadá, Australia, Alemania y Túnez están enviando ya dicha asistencia, según ha podido saber este periódico.

Emiratos Árabes Unidos han establecido un puente aéreo, según anunció el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan el sábado por la mañana, estableciendo un corredor que debería utilizarse para llevar ayuda de emergencia a las poblaciones afectadas.

La reacción de Argelia

Las autoridades argelinas también reaccionaron, a pesar de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos países vecinos, anunciando la apertura de su espacio aéreo a "vuelos que transporten ayuda humanitaria, heridos y afectados", según un comunicado de la presidencia argelina.

La situación en las zonas afectadas es muy complicada porque algunas localidades dañadas se convirtieron en inaccesibles durante la noche y los servicios de emergencia sólo pudieron intervenir al amanecer.

Mohamed VI ha puesto en marcha un plan para llevar a cabo operaciones de socorro movilizando las Fuerzas Armadas Reales, las autoridades locales, los equipos policiales y de protección civil. También se ha creado una comisión interministerial que será responsable de implementar un programa de rehabilitación de emergencia y ayudas para la reconstrucción de viviendas destruidas en zonas de desastre.