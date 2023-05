Puig apoyará a Mazón para evitar "medidas reaccionarias" pero no respaldará su investidura

El presidente en funciones de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado que si el PP "mantiene las políticas implantadas" por el Consell del Botànic "sería absurdo no apoyarlo" para conseguir que no se lleven a cabo "medidas reaccionarias" como la reversión de la universalización de la Sanidad.

Así lo ha manifestado en una entrevista con Carlos Alsina en ‘Más de uno’ este martes, en la que ha descartado ir en la lista valenciana al Congreso de los Diputados de las elecciones del 23 de julio: "Ha habido alguna sugerencia pero no por parte del PSOE, de la Ejecutiva Federal".

Ha afirmado que el PSPV liderará la oposición para "evitar desvaríos" como que "ya se anuncie que se va a acabar con la universalización de la sanidad".

Preguntado sobre si se plantea apoyar al PP para que no gobierne con Vox ha dicho que apoyará al Partido Popular para evitar "medidas reaccionarias": "Por supuesto, si el PP mantiene aquellas políticas que nosotros hemos implantado sería absurdo no apoyarlo; yo no quiero hacer la oposición que ha hecho el PP".

"Estamos dispuestos a acordar porque no se pueden dar pasos atrás en los derechos fundamentales de las personas", ha afirmado, aunque ha considerado que está claro que gobernarán PP y Vox, algo a lo que se ha referido como "resultante de lo que han decidido los ciudadanos".

A su juicio, "en todo momento se ha planteado que el PP va a gobernar con Vox", aunque ha dicho esperar que "en las políticas concretas no sea definitorio de un paso atrás". "No podemos hacernos trampas en el solitario: la realidad es que el PP va a gobernar con Vox", ha añadido.

Al hecho de que el marco del debate en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo haya sido nacional, ha sumado que "la guerra sucia del PP ha sido abominable" con "cosas que ya están judicializadas como pintadas, campañas personales, cosas absurdas".

"En eso no participio y me quedo con la conciencia tranquila; en la política, como en el colesterol, hay política buena y mala", ha asegurado.

Sobre el desarrollo de la campaña, ha añadido que "quien pudo jugar un papel importante" como llave de gobiernos "se diluyó como un azucarillo por la incapacidad de sus líderes para jugar ese papel", en referencia a Ciudadanos.

"Espero que en la política española se concierte una nueva etapa en la que la confrontación no sea permanente", ha manifestado Puig, que ha reclamado que en la siguiente campaña no se vuelva "a un marco abocado al visceralismo" y ha considerado que, "por supuesto, es posible" que Pedro Sánchez gane las elecciones.

El secretario general del PSPV-PSOE ha insistido en que ha habido "una anomalía entre lo que es la valoración de la gestión y en voto electoral", y ha destacado que "no solo se vota gestión y ha habido errores por nuestra parte y por parte de nuestros socios".

Preguntado sobre si la investigación a la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afectado a los resultados, ha dicho que no lo cree porque "dejó el gobierno" y ha recordado que la última legislatura del PP "acabó con 149 condenas por corrupción", mientras que "en ocho años de gobierno progresista ha habido cero condenas".

"De hecho, tuvimos que apartar al presidente de la Diputación de Valencia porque se le imputó y ayer hubo una sentencia favorable", ha concluido.