El Rey vuelve a la zona cero de Valencia: «Nos prometió que iba a venir»

Felipe VI mantiene firme su compromiso con Valencia. Desde la visita a Paiporta del 3 de noviembre, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, ha regresado en siete ocasiones a la zona cero de la DANA. Su constante presencia contrasta con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no ha vuelto a acercarse a los municipios afectados. La celebración de las Fallas tampoco han sido motivo suficiente para regresar a la tierra. El balcón del Ayuntamiento de Valencia, ese escaparate en el que los congregados a la mascletá sentencian con aplausos o abucheos al que allí se asome, no ha entrado tampoco en la agenda de Sánchez, igual que ha ocurrido con Carlos Mazón. En contraposición, el Rey dio ayer una nueva muestra de afecto al pueblo valenciano. Pasadas las doce y media del mediodía llegaba a Torrent, una localidad del área metropolitana de Valencia que quedó afectada por la riada. Allí fue recibido por la alcaldesa del municipio, Amparo Folgado, para acercarse después a dos comisiones falleras, la Benemérita y Antonio Pardo.

Los vecinos no daban crédito. La visita no estaba incluida en la agenda oficial, por lo que la sorpresa de los que pasaban por allí la tranquila mañana festiva de San José fue mayúscula. La elección de las fallas incluidas en la visita no ha sido casual. Están ubicadas en barriadas cercanas al barranco que se desbordó el pasado 29 de octubre y, además, fueron construidas tras la riada de 1957.

Felipe VI posó con todos ellos, saludó a los vecinos y charló con todo aquel que quiso. Se interesó por saber si habían sufrido directamente la riada y se encontró con la cruda realidad. En estas localidades es prácticamente imposible no encontrar a alguien que no haya sido afectado.

«Recuerdo cuando nos llamaron tras la riada para interesarse por la ciudad. El Rey me ha recordado que me prometió que iba a venir y lo ha cumplido. Es el mejor día de San José que podríamos tener», aseguró la alcaldesa de Torrent.

El Monarca optó además por salirse del que podría considerarse el circuito oficial de las Fallas. Eligió para su almuerzo un restaurante situado en la localidad de Aldaia que quedó totalmente arrasado por la DANA y que no ha recuperado totalmente la normalidad.

Por la tarde, Felipe VI fue a la plaza de toros de Valencia para presenciar el mano a mano con el que el mundo taurino rindió homenaje a las víctimas: entre el torero local Román Collado y el diestro sevillano Borja Jiménez.

Con la de ayer son ya siete las visitas del Rey a Valencia desde el 29 de octubre. Tras los incidentes de Paiporta, volvió el 12 de noviembre para reunirse con las unidades militares desplegadas en la zona; el 19 de noviembre estuvo en Chiva y Utiel; el 9 de diciembre asistió al funeral por los fallecidos organizado por el Arzobispado; y, casi en Navidad, junto a la Reina y las infantas, acudió por sorpresa a Catarroja, Picanya, Alaquàs y El Palmar. Además, el pasado 12 de marzo se reunió con empresarios y asociaciones sociales para saber el estado de la reconstrucción.

Mazón se borra de la Fiesta para esquivar el malestar social

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha sido el gran ausente en las Fallas de Valencia. El único acto relacionado con estas fiestas se ha realizado a puerta cerrada en el Palau de la Generalitat. El jefe del Consell, quien ha empezado a asumir que su presencia en la calle va a ir acompañada de protestas durante mucho tiempo, ha optado por desaparecer de la vida pública de las Fallas. Ni el acto que da la bienvenida a la fiesta, la conocida como Crida (llamada), ni el balcón de la plaza del Ayuntamiento desde donde se disparan –con permiso de la lluvia– las mascletás, ni la Cremá.

Pasadas las diez y media de la noche, el presidente hizo entrada en el Ayuntamiento de Valencia, donde se celebraba la tradicional recepción previa a la Cremá. No había realizado confirmación oficial. Mazón ha optado por mantener una agenda impropia para las fiestas grandes no solo de Valencia ciudad, sino de buena parte de la provincia. Su obsesión, tal y como además le insisten desde Génova, es que trabaje en la reconstrucción, objetivo con el que ha justificado el acuerdo suscrito el pasado lunes con Vox para sacar adelante las cuentas autonómicas que se entregarán en Les Corts durante la mañana de hoy.