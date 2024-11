¿Sabes cuál es la ciudad de España en la que se fijó la cota cero?

Año 1874, el año en que se decide que Alicante sea el punto de España de la cota cero, es decir, el punto de partida del país para cualquier medición. Para esta elección, el Instituto Geográfico Nacional, IGN, creado en 1870, buscaba un punto bajo para que no hubiera alturas negativas. Una vez hecha la criba, consideró que Alicante era lugar, al no existir apenas diferencia entre las mareas altas y baja, pleamar y bajamar. Así, el nombre de la ciudad comenzó a aparecer en todas las mediciones oficiales del país.

Eran tiempos en que la ciudad estaba en pleno auge, entre otras razones, porque la conexión con tren por Madrid se había producido recientemente y a la inauguración de la línea acudió la reina Isabel II.

La trascendencia de que la cota cero se implantará en Alicante estriba en que ese punto fijo supuso un antes y un después en el desarrollo de las obras públicas que ayudaron a transformar el país en los siglos XIX y XX. De hecho, gracias a la cota cero se pudieron construir líneas de ferrocarril, carreteras, puentes, e infraestructuras hidráulicas.

En el zaguán del Ayuntamiento, en el primer peldaño de la escalera de acceso, hay una placa que recuerda que en Alicante se fijó la cota cero. Y al cumplirse el 150 aniversario de su implantación, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, recordó, en un acto institucional por la efeméride, la trascendencia de este hito en la geolocalización. «Es un motivo de orgullo que Alicante figure como el origen de las altitudes en España, avalado además por un Real Decreto. Supone, además, un contrastado atractivo turístico. No hay más que ver que todas las visitas guiadas que se hacen al Ayuntamiento de Alicante tienen parada obligatoria en esta placa explicativa. Ésta es una publicidad impagable».

La regla de las mareas

En el puerto de la ciudad, existe además la denominada Regla de Mareas y los mareógrafos denominados Alicante I y Alicante II, utilizados para fijar la cota cero. «Esta celebración lleva aparejada el reconocimiento a la tarea que viene desarrollando el Instituto Geográfico Nacional en Alicante desde el siglo XIX cuando, desde las Escaleras de la Reina del puerto, se fueron anotando las lecturas que el nivel del mar tenía, hasta llegar a los 3,409 metros, que figuran en la escalera de acceso al Ayuntamiento», agregó el alcalde. Y desde ese punto se obtienen las diferentes altitudes del resto de ciudades de la España peninsular. Algunas de éstas figuran en la placa situada en la escalinata del Ayuntamiento. Son, por ejemplo: el monte Bencantil, 169 metros sobre el nivel del mar; la sierra de Aitana, 1.158 metros, o el Pico Mulhacén, en Sierra Nevada, 3.479 metros.