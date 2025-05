Sánchez promete un funeral de Estado laico para la víctimas de la dana cuando se cumpla el primer aniversario

Tres horas ha durado la reunión esta mañana entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los representantes de las tres asociaciones de víctimas de la dana. Una reunión, que según los afectados, ha comenzado un poco fría pero que en seguida a tomado un tono muy cercano. Como ha valorado Rosa Álvarez de la Asociación de Víctimas Mortales 29 de octubre, "la reunión ha sido tan larga como fructífera".

El presidente ha asegurado a las víctimas que se oficiará un funeral de Estado, que se celebrará en Valencia y que será laico. Este acto se ha de acabar de definir aún con la Delegación del Gobierno pero se realizará cerca del primer aniversario de la tragedia, o sea, a finales de octubre, y dependerá mucho de la agenda de la Casa Real que asistirá al mismo.

Además, el presidente ha prometido también que visitará la zona cero de la dana, y que el próximo día 29 de mayo se realizará otra reunión donde se avanzarán "proyectos importantes" para los barrancos del Poyo, la Saleta y Gállego, este último a su paso por la A7.

Rosa Álvarez ha explicado que el presidente del Gobierno ha venido "con los deberes hechos" y que "muchos puntos que queríamos tratar nos lo ha introducido él". Además ha dicho que "nos hemos presentado pero ya nos conocía".

Cada una de las tres asociaciones ha reivindicado aquellos aspectos en lo que más han incidido. Así, ha sido la Asociación de Víctimas Mortales la que ha pedido el funeral de Estado, algo con lo que Sánchez ya contaba.

Barrancos del Poyo, la Saleta y Gallego

También le han reclamado las infraestructuras y ha sido cuando Sánchez ha anunciado la próxima reunión del día 29 a la que asistirá la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen: "todo pinta muy bien por lo que nos ha estado explicando". Sánchez les ha explicado que "son infraestructuras nuevas, con un periodo de retorno de dos mil años, porque las infraestructuras que estaban previstas en estos barrancos y que no se hicieron, apenas hubieran servido porque tenían un periodo de retorno de unos cien años". También ha explicado que las infraestructuras estarán adaptadas a las nuevas condiciones meteorológicas y al cambio climático. Según ha explicado el presidente del Gobierno la Saleta está en fase audiencia técnica y la reconstrucción del Poyo está en periodo de alegaciones.

Álvarez también ha anunciado que "va a haber una comisión en el Congreso y vamos a ser partícipes de ella y podremos aportar miembros".

Desde su asociación también se ha sacado a colación la catástrofe de Letur, "porque tenemos cinco familias de las seis afectadas y nos ha dcho que eso se tratará con Ángel Víctor Torres".

Ayudas del consorcio

Por su parte, Christian Lesaec de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud ha coincido en que la reunión ha sido fructífera: "ha hablado bastante, con mucha tranquilidad, ha sido un profesor, pedagogo, muy cercano". Si bien "no la principio, pero la cosa ha ido mejorando. Pensábamos que será hora y... y han sido tres horas". El representante de esta asociación de Horta Sud si que le ha reprochado que haya tardado "siete meses en venir, a lo que el presidente ha contestado que nunca ha querido politizar y ha preferido trabajar en la sombra así como que vinieran los ministros a trabajar in situ.

Lesaec ha dicho que para su asociación "es importante el tejido comercial y empresarial". Le han preguntado por cómo estaba la tarea que está desarrollando el Consorcio de seguros y ha dicho que "falta por cerrar un 22 por ciento, pero vamos a tener un diálogo directo con Delegación del Gobierno para aclarar algunos puntos que afectan a empresarios, autónomos...". Lesaec ha dicho que la parte empresarial tiene derecho a recibir indemnizaciones y es la que está más retrasada porque es más costoso para el consorcio de evaluar. "Las ayudas a familias y viviendas va bastante mejor".

También le han preguntado sobre los ascensores y el presidente ha explicado que quedarían unos mil ascensores por reparar y

Christian Lesaec se dirige a la prensa junto a Rosa Álvarez Agencia EFE

que va a haber una reunión entre el gobierno y la patronal de empresas de ascensores para intentar que se reparen lo antes posible.

Lesaec ha dicho que "no tenemos capacidad para saber si son mil ascensores o tres mil. Pero nos han dicho que le van a dar una vuelta más. También hemos denunciado presupuestos abusivos y esto lo van a tratar con la patronal para que no se produzca más".

Sustracción de vehículos

Respecto a la sustracción de los vehículos que fueron llevados por la riada, "hemos pedido que Interior aumente los recursos que para investigar qué ha pasado y alguna acción fraudulenta de algunos desguaces. Hemos denunciado a cinco ayuntamientos que llevaron vehículos a capas y de ahí a desguaces que no están en la Comunitat Valenciana. Los propietarios no tienen ni la baja definitiva ni la documentación y en algunos de los desguaces, si querían recuperar el coche, les pedían dinero", ha explicado Lesaec. El presidente Sánchez ha tomado nota, si bien el Ministerio del Interior ya está investigando el tema.

También ha dicho que "se va a mejorar los protocolos de emergencias" y en este punto Lesaec ha explicado que "habrá más visitas y se volverá a reunir con nosotros. Y va a visitar la zona cero".

Mariló Gradolí, de la Associació Víctimes 29 octubre 2024, fue muy crítica con la Generalitat y dijo que "queremos agradecer que el presidente se haya trasladado lo cual nos da un reconocimiento que aún no tenemos del Consell. Nos han invitado a participar en el Congreso y seguimos vetados en Les Corts Valencianes".

Desde su asociación han pedido a Sánchez que se refuercen los servicios psicológicos en toda la zona cero. "No queremos que nuestra sociedad quede vulnerizada y queremos que se habiliten ayudas para aquellas familias que no las han tenido para la reconstrucción de las viviendas. Hemos hablado de la adaptación de las infraestructuras la cambio climático", también ha explicado.

En el turno de preguntas en la rueda de prensa tras la reunión, y en la que no compareció el presidente del Gobierno, Rosa Álvarez ha dicho que Carlos Mazón" dijo que había hablado con las tres asociaciones, incluso con la nuestra que se constituyó el 31 de marzo. No. No nos han contactado. No se han puesto en contacto con ninguna de las tres asociaciones. Tiene que ser el gobierno quien se ponga en contacto con las asociaciones". Y ha afirmado que "él (Mazón) hacía una vocecita como si nunca hubiera roto un plato, quizá no lo ha roto, pero ha roto 228 vidas y 228 familias".

Todos han coincidido en que "la reunión estaba muy trabajada porque se lo había trasladado Pilar Bernabé todo". Y han destacado que "Bernabé nos había recibido como asociación y de manera individual, y había ido a visitar victimas. Nunca es suficientemente próximo, pero han actuado mucho antes que la Generalitat que, en su conjunto, no se ha puesto en contacto con nosotros".

Visita no anunciada

Antes de la reunión en la Delegación del Gobierno, que ha comenzado a las 11.30 horas, el presidente del Gobierno ha visitado junto a la ministra Diana Morant y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la industria ITV Ice Makers, en Riba Roja. Una empresa de fabricación de máquinas de hielo que fue arrasada por la dana y que se ha reconstruido gracias al esfuerzo de la familia propietaria "y a las ayudas públicas" según ha comentado el propio presidente Sánchez en un mensaje en la red social X.

Esta visita no había sido anunciada oficialmente, posiblemente para evitar protestas como sí que se han producido a la puerta de la Delegación del Gobierno, si bien de apenas una veintena de personas.