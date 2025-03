Sanjuan (PSPV) denuncia que Catalá manipula las mayorías en el Ayuntamiento de Valencia

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, ha denunciado que María José Catalá quiere “cometer una canallada democrática histórica manipulando las mayorías de las comisiones”. Al respecto, ha manifestado que “puede suceder que los dos concejales no adscritos no se dejen engañar” porque “en el caso de que se apruebe esta modificación su voto pasa a no valer nada”.

En estos términos se ha pronunciado sobre el acuerdo de la Junta de Gobierno que se tiene que aprobar en el próximo pleno sobre la modificación de las mayorías de las comisiones, tras el paso de dos concejales de Vox a no adscritos. “Todo el mundo entiende que 15 es menos que 16 o 18 menos María José Catalá que quiere plantear un cambio de régimen de comisiones donde 15 sea más que 16”, ha indicado.

Según ha explicado, en el modelo que plantea Catalá para las comisiones “aunque los concejales no adscritos votaran junto a la oposición, seguiría ganando las votaciones el Partido Popular y Vox, es decir, 15 en comisiones puede ser más que 18”. “Esto evidentemente, y lo dicen muchas sentencias del Tribunal Constitucional, es contrario a la representatividad, a la proporcionalidad y al derecho constitucional que tienen los ciudadanos a verse representados por aquellas personas que eligen”, ha expuesto.

Sanjuan ha advertido que María José Catalá “no puede pretender hacer trampas antidemocráticas para blindarse una mayoría que no existe” y “otra cosa es que los concejales no adscritos decidan votar luego con ella o no votar con ella, pero ella tiene que pelear que voten con ella o se queda en minoría”.

“Catalá quiere engañar a los dos concejales no adscritos y que su voto pase a no valer nada”, ha afirmado y ha explicado que con la modificación “daría igual que vengan, que no vengan, que voten con la oposición o que voten con el gobierno, porque lo máximo que pueden conseguir es que en el caso de que voten en contra de los puntos del gobierno esos puntos salgan empate y el voto de calidad que es del Partido Popular pase a ser aprobados”. “No creo que se dejen engañar”, ha apostillado.

Por tanto, “está llevando al pleno un acuerdo que es manifiestamente ilegal” y “en el caso de que se apruebe vamos a recurrir pero no solamente este acuerdo, sino cualquier punto de la comisión que sea relevante y que no cuente con una mayoría suficiente”. “Catalá está dispuesta a fingir que tiene mayoría a costa de que cualquier punto de cualquier comisión pueda ser recurrido y podamos generar un atasco institucional histórico en este ayuntamiento”, ha advertido.

Borja Sanjuan ha aconsejado a María José Catalá que se “tome estos tres días para pensar si quiere llevar un acuerdo ilegal y antidemocrático al pleno”. Al respecto, ha insistido en que el grupo socialista seguirá “peleando por que se mantenga la representación democrática de todos los ciudadanos y ciudadanas también de aquellos que no nos han votado frente a la canallada democrática histórica que quiere cometer Catalá”.