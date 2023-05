Seis médicos de Urgencias del Hospital de Torrevieja abandonan el centro

El Hospital de Torrevieja, revertido a la sanidad pública por el actual Gobierno del Botànic, no deja de estar en el centro de la actualidad, y no precisamente por buenas noticias. Según ha trasladado hoy la plataforma ciudadana Sanidad Excelente, las doctoras Gómez, Pérez, Schurer, Martínez, Pedraza y el doctor Guerrero, han abandonado por distintas razones las urgencias del Hospital de Torrevieja. "Son seis médicos menos y el Gobierno Valenciano, incapaz de retenerlos, no tiene repuesto para ellos".

Esta plataforma, señala, se ve en la obligación de poner en conocimiento de la ciudadanía que, "a menos de dos semanas de las elecciones Autonómicas, el Gobierno del presidente socialista Ximo Puig ha permitido que seis médicos de las urgencias del Hospital de Torrevieja no solo se marchen, sino que queda desmantelado el servicio, dado que a día de hoy no tienen previsto relevo alguno que permita cumplimentar en mínimas condiciones de dignidad las urgencias del Hospital para los vecinos de los municipios de Formentera del Segura, Guardamar, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Los Montesinos, San Miguel de Salinas, Rojales, San Fulgencio y Torrevieja".

Seis médicos menos en las urgencias del Hospital de Torrevieja han pasado completamente desapercibidos “casualmente” para las plataformas políticas con cargos en el Gobierno Valenciano, de Compromis, Podemos y PSOE, que estaban a favor de la gestión pública directa de la sanidad en el Departamento 22 de Salud, para pedir ahora que haya más camas. "Más camas sin médicos, convierten a un Hospital como el de Torrevieja, en un hostal con vistas a las Salinas, no en un mejor centro sanitario".

La presidenta de Sanidad Excelente Mamen Mateo ha señalado que: “Es vergonzoso que se oculte a la ciudadanía, por parte del Gobierno valenciano, que nada más y nada menos que seis médicos de las urgencias del Hospital de Torrevieja se marchan sin posibilidad inmediata de repuesto. Es humillante que el Gobierno de Compromis, PSOE, y Podemos en la Comunidad Valenciana desprecie a los vecinos que aquí vivimos engañándonos al decirnos todos los días, y ahora en campaña electoral, que la reversión ha sido una maravilla cuando la sanidad pública la han reventado por sectarismo e incompetencia a partes iguales, los socialistas y los comunistas. Todo esto nos obliga a hacer una aseveración contundente pero responsable: Votar a Ximo Puig y a los partidos del Botánico perjudica seriamente nuestra salud”.