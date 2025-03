Un gemelo digital del corazón ayuda a mejorar el diagnóstico y tratamientos de arritmias cardiacas

Millones de personas en todo el mundo conviven con arritmias cardíacas. Solo en España, se estima que más de un millón de ciudadanos las padecen. Detectarlas y tratarlas con precisión sigue siendo uno de los grandes desafíos de la medicina cardiovascular. Ahora, un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV), perteneciente al grupo COR-ITACA, ha puesto en marcha un nuevo método no invasivo para localizar el origen de las contracciones ventriculares prematuras (CVP), una de las arritmias cardíacas más frecuentes. El método combina imagen electrocardiográfica (ECGI) con gemelos digitales del corazón, lo que ayuda a mejorar la precisión en la identificación del foco donde se originan estas arritmias.

En su desarrollo han participado también el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, la spin off Corify Care S.L., la Universidad Complutense de Madrid, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), y el Instituto de Ingeniería Biomédica del Instituto Tecnológico de Karlsruhe (Alemania). Su trabajo ha sido publicado en la revista Computers in Biology and Medicine.

Esta próxima semana, el equipo de COR-ITACA y la empresa Corify Care presentarán estos resultados en el congreso EHRA 2025 (European Heart Rhythm Association), el evento más importante de Europa sobre arritmias cardíacas, que se celebra a partir de mañana en Viena (Austria).

¿Qué lo hace diferente?

Actualmente, para detectar las contracciones ventriculares prematuras (CVP) se utiliza el electrocardiograma convencional (ECG). Sin embargo, según explican desde el grupo COR-ITACA de la UPV, sus resultados pueden verse limitados por diferencias anatómicas entre pacientes. “La imagen electrocardiográfica ofrece una visión más detallada, pero tiene también ciertas limitaciones para determinar con precisión el punto exacto de origen de la arritmia. Y esto es lo que conseguimos con nuestro nuevo método”, destaca Andreu Climent

El sistema ideado por el equipo de investigadores y clínicos españoles y alemanes integra ECGI con simulaciones personalizadas del corazón. “Con ello hemos creado un "gemelo digital" capaz de reproducir la actividad eléctrica del miocardio de manera más fiel”, añade María S. Guillem

¿Cómo funciona?

Para crear el nuevo método, el equipo de investigadores e investigadoras generó una base de datos de más de 600 simulaciones de arritmias cardiacas, utilizando modelos anatómicos detallados del torso y del corazón. A partir de estas simulaciones, desarrollaron un algoritmo que permite localizar el foco de la arritmia con una precisión media de 7,8 mm, frente a los más de 30 mm de error registrados con el ECGI estándar, todo ello de forma totalmente no-invasiva.

Además de las simulaciones, el nuevo método se aplicó en un caso clínico real de una paciente con una arritmia localizada en la pared libre del ventrículo izquierdo. El modelo basado en ECGI y gemelos digitales logró una estimación del foco con un error de 15,5 mm, muy por debajo del error de 36,7 mm registrado con ECGI convencional.

“Nuestro método puede facilitar la planificación de intervenciones como la ablación por catéter, al reducir la necesidad de exploraciones invasivas y acortar los tiempos de intervención. Podría integrarse como herramienta de apoyo en la planificación preoperatoria de ablaciones. Y resultaría especialmente útil en casos complejos donde otras técnicas son más limitadas, como en arritmias originadas en el septo o en la base del ventrículo”, añade Jorge Sánchez.

EPICA+: un paso más en el diagnóstico cardiaco

Actualmente, el grupo COR-ITACA de la UPV lidera un nuevo proyecto, denominado EPICA+, cuyo objetivo final es poder aplicar este método a muchas más arritmias y aplicarlo en la práctica clínica. Para ello integrará las imágenes electrocardiográficas (ECGI) con inteligencia artificial y los gemelos digitales de corazón. “La combinación de estas tres tecnologías contribuirá a mejorar el diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardiacas”, destaca María Guillem, coordinadora del proyecto junto con Andreu M. Climent.

El proyecto reúne a un equipo multidisciplinar de ingenieros, clínicos y científicos de datos, que aprovecharán una base de datos de más de 1.000 pacientes y 20.000 modelos computacionales. Los ensayos clínicos, en los que participarán 144 pacientes, validarán la tecnología con el objetivo de duplicar las tasas de éxito de los tratamientos y reducir los costes.

“EPICA+ representa un hito significativo en la investigación española. Este proyecto no sólo aborda uno de los mayores retos de la medicina cardiovascular, sino que también pone de relieve el impacto que la integración de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y la modelización computacional, puede tener en la mejora de la asistencia sanitaria”, incide María S. Guillem.