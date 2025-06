El uso de ninguna pantalla hasta los seis años y máximo una hora entre los siete y los doce, la propuesta de las familias para limitarlas en las aulas

La limitación del uso de pantallas en los centros escolares está cada vez más cerca. Al menos, lo está el decreto que está elaborando la Conselleria de Educación para ir un paso más allá en la restricción de la utilización de estos dispositivos en las aulas. Es más, según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, el borrador del decreto ya se ha negociado en mesa sectorial, mesa de seguimiento y mesa de familias, pero, como sostienen estas fuentes, donde se establecerán concreciones al respecto del uso de dispositivos móviles será en la orden que lo desarrolla (aunque ya hay una regulación establecida en la Resolución de 17 de abril de 2024). En lo que respecta a su tramitación, ya ha finalizado el trámite de consulta pública previa.

Además, la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa se ha reunido con las asociaciones que lo han solicitado: Adolescencia libre de móviles y Desempantallados. Es, precisamente esta última entidad la que ha presentado su propia propuesta para limitar el uso de pantallas en los centros. En la actualidad el uso de dispositivos móviles está limitado únicamente a dos excepciones: actividades didácticas bajo la supervisión del personal docente y razones individuales específicas de salud u otras debidamente justificadas que debe autorizar la dirección del centro. Pero en Desempantallados quieren ir más allá. Su propuesta se encamina a "proteger y priorizar la salud de los menores, siguiendo las recomendaciones de uso de pantallas de las sociedades médicas y estableciendo límites de tiempo acordes según la edad". Para ello, defienden el uso de cero pantallas hasta los seis años; máximo una hora al día entre los siete y los doce años; y máximo dos horas al día entre los trece y los dieciséis, según la Asociación Española de Pediatría.

Además buscan "garantizar la protección de los datos de los niños y niñas, según las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos"; y promover una "auténtica formación en competencias digitales, en línea con lo establecido por la Unión Europea, y en la que los dispositivos se usen únicamente cuando el objetivo pedagógico verdaderamente lo requiera". En este sentido, la asociación, cuya propuesta han respaldado más de 650 familias -según han anunciado en un comunicado- insiste en que se debe "mejorar la claridad del lenguaje con respecto a la resolución de 17 de abril de 2024, de manera que quede claro que mediante el término 'dispositivos móviles' no solo se alude a los teléfonos móviles, sino también a ordenadores portátiles, tabletas, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo con acceso a internet".

Pero Desempantallados hace más recomendaciones y exige la "priorización de los libros de texto en papel y limitación del uso de los dispositivos al centro educativo, y sólo para la formación en competencias digitales". Pide, además, "evitar la discriminación y la inequidad que genera el modelo actual, donde los niños y niñas de familias que no disponen de los recursos para una supervisión adecuada del uso doméstico de dispositivos no pueden ser protegidos de los efectos perjudiciales" y defienden una "mayor transparencia por parte de los centros educativos y que sea obligatorio publicar sus proyectos Educativos y programaciones de aula, así como informar a las familias del modelo digital adoptado y no imponer la compra de dispositivos móviles de marcas concretas".

Finalmente, Desempantallados aboga por la "creación de una norma valenciana de Seguridad y Salud Digital, como existe en otras industrias y tecnologías, que implique a las Consellerias de Educación, Sanidad, Bienestar Social e Interior" y la necesidad de "tipificar claramente las faltas de convivencia en las aulas, de forma que se cuide tanto a los docentes como a la mayoría de los alumnos que trabajan diariamente por una buena educación".

Denuncia

La entidad asegura en el comunicado que la resolución del 17 de abril de 2024, que fue un importante avance en su momento, ya reconocía los perjuicios del mal uso de dispositivos móviles, estableciendo que su uso debía ser siempre excepcional, con fines educativos, y bajo supervisión docente y que los dispositivos deberían permanecer apagados una vez finalizada la actividad. "Sin embargo, transcurrido un año, muchos centros siguen sin cumplir esta normativa. La inspección educativa, lejos de actuar, permanece inactiva salvo cuando surgen consecuencias graves como ciberacoso o abusos".

"Desempantallados ha documentado casos en que se ignoran las peticiones de las familias y se mantienen jornadas escolares con más de ocho horas diarias de pantalla, incluso en menores de siete años, sin acompañamiento adulto. También hay centros que aún no disponen de Plan Digital o se niegan a compartir su proyecto educativo", denuncian antes de afirmar que "hay docentes que no se atreven a exponer en voz alta lo que está pasando por miedo a perder su puesto de trabajo". "En paralelo, seguimos asistiendo con impotencia a casos de ciberacoso, de acceso a contenidos inadecuados, incluyendo pornografía, a través de los dispositivos del centro o incluso de violaciones grupales en el ámbito escolar. Por todo lo expuesto anteriormente, Desempantallados pide a la Generalitat Valenciana y a la Conselleria de Educación que actúe de forma urgente y proteja a nuestros hijos e hijas de forma inmediata e inequívoca, en todos los ciclos educativos", concluyen.