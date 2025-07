Valencia renueva su contrato de Ayuda a Domicilio por cinco millones de euros

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, ha explicado que el Ayuntamiento ha aprobado el contrato de Ayuda a Domicilio que tiene como peculiaridad que dicho acuerdo se amplía automáticamente cuando se detecta que no es suficiente y que se está generando lista de espera. Comprende la atención integral a las personas usuarias que requieren a la administración para ser atendidas desde su domicilio. De este modo, reciben un servicio cercano de asistencia de enfermería, terapeuta, servicios sociales, entre otros. El contrato se firma por un importe de cinco millones de euros y una duración de tres años, "para todas aquellas personas que quieren envejecer en su domicilio". Además, se mejora los salarios del personal y se elevan a un nuevo convenio laboral. Se refuerza el equipo técnico y humano. La atención es integral a los usuarios y se incluyen plazas residenciales cuando sean sometidos a operaciones y el postoperatorio no lo puedan hacer en su casa. También se pretende paliar la soledad no deseada creando redes de apoyo emocional.

Convenio con el Roig Arena

Además, se ha aprobado el convenio de colaboración con el Roig Arena por un periodo de cuatro años prorrogables cuatro más, para el uso y cuidado del jardín del entorno del edificio, que es de propiedad municipal y tiene más de 60.000 metros cuadrados. Se pretende un uso equilibrado del parque por los ciudadanos con la celebración de eventos de gran formato que se pueda celebrar en el Roig Arena. En estos casos, el parque será gestionado por el Roig Arena que realizará controles de acceso para instalar en esa zona actividades complementarias como "foodtracks" o similar. Se crea también una comisión de resolución de conflictos, por lo que pueda pasar.

Restauración de Les Covetes

La Junta de Gobierno ha aprobado también destinar124.000 euros para la restauración de Les Covetes de Sant Joan con los que se inicia también el proceso de expropiación de aquellos propietarios que no iban a restaurarlos.

Entre otros asuntos, el Ayuntamiento ha decidido también la creación del organismo autónomo Valencia Sostenible que permitirá la unión de Valencia Clima y Energía y la Fundación Cemas. Además, se concede una subvención de 450.000 euros para la Cámara de Comercio para la oficina Investing Valencia.

Subvenciones para Valencia Music City para seguir desarrollando la proyección estratégica de la capital mundial de la música que siempre ha sido Valencia.

Que dimita la delegada del Gobierno

Por último, el portavoz del equipo de gobierno municipal ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé por mentir en su currículo y ha puesto el ejemplo de Noelia Núñez que "asumió responsabilidades dimitiendo. Esa misma tromba de la izquierda socialista se pone frente al espejo y señala aún más a Pilar Bernabé y aun hoy en su currículo de linkelind dice que es licenciada sin serlo. El perdón en política se pide asumiendo responsabilidades y dimitiendo" ha dicho el portavoz que ha justificado esta petición en que "es delegada del Gobierno pero aspira a ser candidata a alcaldesa de este Ayuntamiento, y ha sido concejal".