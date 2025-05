Vox se agrieta en el municipalismo valenciano ante la cascada de huida de concejales

No llevamos ni mitad de legislatura y la formación de Santiago Abascal está sufriendo una cascada de dimisiones en el ámbito municipal que están dejando tocados los gobiernos en varios municipios importantes de Valencia.

Tras el cisma generado por el presunto contrato irregular que llevó que desde Madrid se decidiese la expulsión de su portavoz en el Ayuntamiento de Valencia y teniente de alcalde de la capital, Juanma Badenas, al que siguió el abandono de la concejal Cecilia Herrero, pareja de éste, se han sumado un goteo de abandonos que denotan que la mano férrea y la línea única genera cada vez más díscolos.

Esta misma semana pasó al grupo de no adscritos el primer teniente de alcalde de Torrent, Guillermo Alonso del Real, quien dijo sentirse "liberado" y acusó a su antiguo partido de "olvidar que gobiernan para el pueblo" con una comparación velada con la historia valenciana. "He vivido que los intereses partidistas pesan más que las necesidades de los vecinos", dijo. Con su salida, deja el gobierno del PP y Vox en minoría, pero ayer mismo ambos acordaron que la formación de Abascal mantuviera todas sus carteras repartidas entre los concejales que siguen.

Náquera se resquebraja

Este lunes también formalizó su salida en Náquera la edil Marta Izquierdo Vázquez: "Los principios que considero fundamentales lamentablemente ya no se ven reflejados en las acciones de Vox Náquera".

Allí el caso es todavía más grave ya que gobierna el único alcalde de Vox en la provincia de Valencia, Iván Expósito. Hasta ahora contaba con mayoría absoluta con cuatro ediles de su partido y tres del PP, pero la salida de Izquierdo deja en minoría su gobierno. Desde la corporación municipal de Vox acusaron ayer a la "tránsfuga" de verter "insidias y falsedades" y le solicitaron ayer que "obre con decencia y responsabilidad" y entregue su acta.

El líder del PP y primer teniente de alcalde, Vicente José Estellés, admitió a LA RAZÓN que no sabía nada y "se mantiene al margen", pero aseguró que "no nos preocupa nada" y que hay "gobernabilidad hay para rato".

La concejal garantizó a su salida que no rompería el gobierno, pero Víctor Manuel Navarro, líder del PSPV-PSOE y la oposición, no descartaba ayer una moción de censura si se diera el caso, aunque era poco optimista. "Nosotros estamos abiertos a hablar con todos, incluso el PP, pero Compromís y Unión Popular de Náquera están sorprendentemente con Vox, no les hacía falta los votos para los presupuestos y Compromís se abstuvo y UPdN votó a favor", aseguró ayer Navarro a LA RAZÓN.

UPdN había gobernado los doce años anteriores en Náquera con el apoyo del PSPV-PSOE y se negó a apoyar a Vox en la investidura, de ahí la incredulidad. "Lo que pasa en este pueblo no pasa en ningún otro lugar", afirmó el líder socialista.

Más salidas

A las ya mencionadas dimisiones se suma la espantada la semana pasada en la localidad de Almazora (Castellón) de dos de sus tres concejales, que tras abandonar el partido y mantener el acto dejan también en minoría al gobierno municipal.

La cascada de salidas no se frena ahí. Ayer se sumó la salida de la formación de la vicepresidenta de Vox en Valencia y edil en el Ayuntamiento de Bétera, Helena Martínez Losada, que busca ahora "centrarse en lo que a uno le da de comer".

Martínez Losada sí entregó su acta, al igual que el hasta ahora único representante en Calles en la comarca de Los Serranos, Carlos Devís, quien deja el cargo por motivos de salud.

Desde Vox en Valencia aseguran que "no les preocupa" la situación y que seguirán trabajando donde gobiernan como hasta ahora.