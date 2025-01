Los valencianos y el sorteo del Niño: buscar otra oportunidad y colaborar en la zona dana

Buscar "la segunda oportunidad" tras un sorteo de Navidad un poco esquivo para la Comunitat Valenciana y colaborar con las zonas inundadas por la dana del 29 de octubre -sin olvidar la creencia popular de que donde ocurren desgracias toca la lotería- guían a los valencianos a la hora de participar en el sorteo del Niño.

Aunque los loteros valencianos consultados por EFE coinciden en que no es lo mismo el sorteo de Navidad que el del Niño, sí esperan que para el sorteo extraordinario del lunes las ventas suban respecto a las del año pasado, en especial en las zonas damnificadas por la dana y allí donde se repartieron premios en diciembre.

La Comunitat Valenciana "es tradicionalmente una de las comunidades donde más lotería del Niño se vende, y esta vez evidentemente no va a ser menos", explica el presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (Anapal), Borja Muñiz.

Destaca que en el sorteo de diciembre las ventas de lotería en la provincia de Valencia subieron un 13,22 %, por encima de la media nacional, y cree que también aumentarán en este nuevo sorteo, en el que se siguen buscando décimos en las zonas de la dana y continúan las "supersticiones" de que tocará donde ha habido una tragedia.

De las 27 administraciones de lotería afectadas por la dana siguen cerradas dos -la del centro comercial Bonaire y la de Massanassa-, indica el presidente de Anapal, quien explica que la asociación ha recogido cerca de cien mil euros para ayudar a sus compañeros, que se van a repartir en funciónde los destrozos sufridos.

Alegría en la ventanilla

En plena zona cero de la dana, en Paiporta, a la administración de lotería 'La Millonaria' sigue llegando gente a la búsqueda de décimos manchados de barro y además han acudido más compradores de lo habitual, muchos de los cuales fueron a por números para el sorteo de Navidad y se llevaron ya para el Niño.

Así lo explica a EFE la titular de esta administración número 1 de Paiporta, Cristina Piles, quien señala que ya ha bajado "la euforia" que hubo en Navidad de pedir números acabados en 29 -el día de la dana-, aunque a la hora de elegir suele haber preferencia por las terminaciones en 5, en 7, en 9 o en 13.

Afirma que habitualmente venden bastante lotería y que este año puede que lo que han aumentado en ventanilla se vea restado por las asociaciones que han dejado de jugar y finalmente no haya incremento de ventas respecto al año pasado, pero destaca: "Hay alegría en la ventanilla, y eso es lo que importa".

En Benetússer, otro municipio damnificado por la dana, el gerente de la administración número 1, Bernabé Martínez, explica que como repartieron bastantes pedreas en el sorteo de Navidad la gente se ha animado a reinvertir parte de lo ganado en décimos, en los que les piden terminaciones en 25, como el nuevo año.

También se buscan los mismos números que fueron premiados hace dos semanas, con la confianza de repetir suerte, explica Martínez, quien confía: "A ver si los Reyes Magos vienen cargaditos".

Colas a por lotería

En otro de los municipios afectados por la riada, Alaquàs, la administración El Castillo repartió en Navidad más de 2 millones de euros en premios y para El Niño "la gente se está volcando un montón, es una locura, siempre hay colas", explica Marcos Bernabeu, quien confía en que venderán entre un 8 y un 12 % más que el año pasado.

Afirma que la terminación en 29 está "agotadísima" desde el principio, como ocurrió en Navidad, y se suelen pedir mucho los décimos acabados en 69, 13 o 15, mientras que en esta ocasión los envíos de décimos a puntos de fuera de la provincia han sido menores que en Navidad.

En Manises, el propietario de la administración de lotería número 3, Rafa Sanchis, señala que tras haber repartido más de un millón de euros en premios en el sorteo de Navidad las ventas para El Niño van bien y esperan superar las cifras del año pasado.

"No es como en Navidad, no tiene nada que ver con el volumen de búsquedas y con la demanda, y no somos tan maniáticos en cuanto a fechas y terminaciones, la gente viene más a cambiar y a participar, compra un número al azar", explica Sanchis, quien no obstante destaca que la gente suele pedir más los números impares.

En la administración de Chella, que en Navidad repartió 7 millones de euros en premios, también ha aumentado el volumen de personas que acuden a buscar a suerte, muchas de las cuales piden la terminación en 25, o el mismo número agraciado con un quinto premio que repartieron en diciembre: el 72.853.