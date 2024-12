El vicepresidente Gan Pampols ganó 136.000 euros en 2023

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, obtuvo en el ejercicio 2023 un rendimiento del trabajo de 136.249,50 euros, según la renta publicada este lunes en el Portal de Transparencia de la Generalitat.

El teniente general retirado, quien desde el pasado 23 de noviembre es oficialmente el número tres del Gobierno valenciano, expone asimismo que el año pasado tuvo unas ganancias patrimoniales de 23.419,50 euros y un rendimiento de capital mobiliario de 10.329,69 euros.

Por su parte, el rendimiento del trabajo del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en 2023 fue de 92.143,34 euros, según la renta publicada en el portal de Transparencia el pasado 22 de octubre, con unas ganancias patrimoniales de 43.542,34 euros.

En su primer rueda de prensa tras tomar posesión del cargo, Gan Pampols dijo el pasado 2 de diciembre que no sabía lo que iba a cobrar y que no había negociado "ninguna retribución" para asumir esa responsabilidad, tras conocerse que se había eliminado el tope salarial que impedía a los altos cargos cobrar un 15 % más que el president.

El vicepresidente aseguró entonces que no ha pedido jamás lo que no le corresponde y jamás ha rehusado a lo que sí, y que no sabía cuánto va a percibir, porque todavía no había cobrado y únicamente le habían pedido su última nómina en activo para saber sus trienios, que son 15 desde que empezó su carrera militar.

También expuso que no iba a cobrar como cuando estaba en activo y que cuando le llamaron para esta responsabilidad estaba jubilado, por lo que el volver al servicio activo tiene "unos derechos consolidados", no todos.

Por lo que respecta a los otros tres nuevos consellers, ni la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez; ni el de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; ni la de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, han presentado todavía su declaración de renta, para lo que disponen de dos meses desde su nombramiento, según consta en el Portal de Transparencia.