El vídeo de "El Señor de los Anillos" que comparte la izquierda valenciana para llamar al voto

El tiempo de pedir el voto se acaba. Quedan horas. La campaña oficial ha durado como siempre, pero la precampaña comenzó hace meses.

Son las elecciones más reñidas que se recuerdan. Las encuestas dan un empate técnico entre bloques y la importancia del resultado de la Comunitat Valenciana se mide ya en términos nacionales. De lo que ocurra en esta comunidad puede depender el futuro del presidente del Gobierno y, en gran medida, la llave la tienen los indecisos.

Representantes de los tres partidos que conforman el actual Gobierno valenciano (PSPV, Compromís y Unides Podem) han comenzado a compartir un vídeo que no lleva créditos, pero comienza así: "Palacio de PPVOX a las puertas. 28 de mayo". Es la batalla de Batalla del Abismo de Helm, de la saga "El señor de los anillos", concretamente en "El retorno del rey". En esta batalla se enfrentaron las fuerzas de Rohan y las de Isengard. Participaron también varios miembros de la Comunidad del Anillo y los ucornos.

Los autores, desconocidos hasta ahora el vídeo, han puesto transcripciones en valenciano. "Los de Vox delante, los del PP escondidos detrás", grita el rey Theóden que arenga al batallón.

"Mazón, no hagas como que no me conoces", dice en referencia al candidato popular a la Generalitat, Carlos Mazón.

"Illueca, en el flanco izquierdo", ordena en alusiones al candidato por Unides Podem, Héctor Illueca. "Con los que se quedaron sin ayudas del alquiler", insiste puesto que ha sido durante los dos últimos años la cartera de Vivienda en la Generalitat.

"Baldo, con los alumnos que ya no tienen barracones", pide al candidato de Compromís, Joan Baldoví.

"Socialistas, con los 450.000 que han encontrado trabajo desde 2015", sin mencionar en este caso a su candidato, al presidente Ximo Puig.

"Y los indecisos de siempre en primera fila. Valencianos la derecha ha alquilado la plaza de toros. Quieren hacernos creer que son más que nosotros Han comprado cuatro encuestas, pero no nos engañan. Que no vuelvan, ¡votad!

"No alargar el almuerzo y ¡a las urnas!", insiste Théoden.

"No sufras Pippin, no nos quedaremos sin el Benidorm Fest", dice Eowyn a su caballo.

"Por una tierra sin corrupción, por los derechos de las mujeres, por el futuro de los jóvenes, por la gigafactoría, ¡por el Botanic III!"

"Que suenen las dulzainas"

"¡A votar!"