La Violeta Lolín, la floristería de Valencia que estará abierta 6 días seguidos por Todos los Santos

Pese a que la fiesta de Halloween se afianza cada año con más fuerza en España, no ha logrado imponerse frente a la tradición de llevar flores al cementerio con motivo del día de Todos los Santos. Tanto es así, que más de uno se ha encontrado con floristerías que ya no admiten más encargos.

En el lado opuesto está la floristería más antigua de Valencia, la Violeta Lolín fundada en 1904, estará abierta desde las 7 de la mañana del jueves 26 de octubre hasta las 23 horas del 1 de noviembre.

Con este horario, este establecimiento bate su propio récord- el año pasado abrió durante cinco días seguidos- y tendrá la persiana levantada más de 140 horas de manera ininterrumpida.

Ubicada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia dará servicio a todos aquellos que así lo deseen, no solo para comprar las flores para sus seres queridos, sino para disfrutar de la bella imagen de sus flores y, por supuesto, de su fragancia. Con este servicio, desafía incluso al comercio "on line" que no cierra nunca.

El propietario de La Violeta Lolín, Miguel Ángel Garrido, ha explicado a LA RAZÓN que esta iniciativa tiene como objetivo recuperar esta costumbre que sirve pararespetar y recordar a los difuntos. "Sabemos que nuestro presente se debe a nuestro pasado y queremos mirar hacia el futuro respetando las costumbres". De esta manera, Garrido quiere evitar que nadie se quede sin flores en un momento tan especial del año y que pueda llevarlo con facilidad a donde sea necesario.