Vox insinúa que la jueza de la dana se está extralimitando: "no debe dictar autos día sí, día no"

"La instrucción sirve para recabar pruebas, nada más". Con esta frase, el síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha dejado entrever que la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre se está extralimitando. "No tiene que considerar nada", ha dicho, "no me parece que tenga ningún sentido que en una fase de instrucción se dicten autos tomando decisiones que solo corresponden a juez sentenciador", ha argumentado, para seguidamente subrayar que un juez instructor lo que tiene que hacer es "decir veo indicios de delito y remito la causa".

Llanos se refería así a los dos autos notificados a las partes personadas en el procedimiento en los que ha acordado citar a declarar como investigados a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. También ha indicado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, puede solicitar declarar voluntariamente.

Según ha recalcado el portavoz de Vox en el parlamento valenciano, la instrucción "es una fase de un procedimiento en la que se recaba información y se dan por conocidos los tribunales de los hechos y de las pruebas que luego se tendrán que analizar en el, si lo hay, futuro procedimiento penal". Dicho esto, ha rechazado valorar "un procedimiento abierto".

Preguntado por si la jueza no debería pedir citaciones como investigado, tal y como ha hecho con Pradas y Argüeso,José Mª Llanos ha indicado que puede solicitar "todo lo que haga falta y luego decidir si hay indicios de delito o no, pero no decide ni sentencia". Ha insistido en que la jueza de Catarroja "no necesita estar dictando autos día sí y día también". "Me parece que no se tienen que tomar esas decisiones, es una opinión personal y profesional, no política", ha matizado.

Sobre si el jefe del Consell cuenta a día de hoy con el apoyo de Vox, Llanos ha aclarado que su partido "no da soporte a nadie, salvo al pueblo valenciano", pero ha indicado que, si las medidas "que se traen a esta cámara son buenas para los ciudadanos", la formación "las apoyará".