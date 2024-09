Vox suspende a Mazón, le reprocha su tibieza en inmigración y en "libertad lingüística"

Desde el día en que Vox salió de los gobiernos que compartía con el PP, el partido de Santiago Abascal busca cómo hacerse hueco en el panorama político español. En la Comunitat Valenciana tardaron horas en mostrar que sería oposición cuando lo considerasen necesario y obligaron a que la medida estrella del Consell de Mazón, el Plan Simplifica tuviese que ser tramitado como proyecto de ley. Ahora deben decidir hasta dónde llegan sus negociaciones para permitir que haya presupuestos. Hasta el momento, todas las manifestaciones realizadas apuntan a que Vox apretará en las negociaciones.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha lanzado un claro mensaje al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. "Tendrá que escoger entre si se abraza al Botánico o al cambio real de las políticas que representa Vox". Ha continuado lanzando una cuestión a Mazón. "La gran pregunta en este curso político es preguntarle a Mazón qué va a hacer (...). No somos el coche escoba ni el seguro de vida de nadie". Además, ha asegurado que Valencia tiene una creciente inseguridad, "acoge a personas en situación irregular y no se está garantizando la libertad lingüística como nos gustaría..." Garriga, no obstante, ha dicho que Vox no hará una oposición destructiva. "Estaremos para empujar y reconducir la situación".

Según recoge EFE, ha insistido en que Vox está en el mismo punto donde acabó el anterior curso político, "en la coherencia, en la defensa de los principios y en protagonizar un cambio que los compatriotas que viven en Valencia merecen y ansían".

Preguntado por si la dirección de Vox permitirá al grupo parlamentario valenciano que decida sobre la aprobación o no de los presupuestos de la Generalitat para 2025, Garriga ha señalado que será una decisión "como todas, en el seno interno de Vox, con un diálogo abierto".

"Quien tiene que decidir son las personas que están en el territorio, pero tienen algo diferente al resto de formaciones políticas, que es la coherencia, la unidad de mensaje y los principios", ha añadido.

Como "líneas rojas" para el apoyo parlamentario el portavoz de Vox se ha referido a la seguridad, el combate frente a la inmigración ilegal, la bajada de impuestos o la reducción de la burocratización de la administración".

"No sé en qué PP está Mazón, pero la realidad es que sigue amparando las políticas de inmigración ilegal", ha apuntado Garriga antes de añadir: "mientras haya personas en esta región que necesiten atención social o vivienda, nosotros no queremos contribuir a esta farsa, a esta idea de que van primero los que acaban de llegar en lugar de los que llevan cotizando tanto tiempo".

Mazón les pide altura de miras

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este martes que espera que Vox esté "a la altura de las circunstancias" y en los presupuestos autonómicos para 2025 prime los intereses de la Comunitat Valenciana respecto "a los de otro lugar u otro tipo de intereses".

"Los logros sociales, sanitarios, empresariales, de competitividad, de rigor y de reivindicación de lo que merece la Comunitat Valenciana están ahí, encima de la mesa; por tanto, discrepo del análisis que hace el señor Garriga", ha indicado el presidente.