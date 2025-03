El Senado comenzó ayer la Comisión de Investigación sobre la dana con la ponencia de dos catedráticos en ingeniera hidráulica, el profesor emérito de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Juan Bautista Marco, y el también catedrático de la misma institución, Félix Francés.

El primero incidió en la "ordenación del territorio" y aseguró que "en zonas inundables debería prohibirse vivir en plantas bajas". Bautista Marco señaló que cuando se urbanizaron las pedanías de Valencia cerca de la década de 1970 no había planes de urbanismo pero ahora se deberían adecuar los de los ayuntamientos afectados a las normativas estatales y europeas para prevenir riesgo.

En todo caso, Francés apostilló que una reubicación de las personas que llevara a "mover a 400.000 personas no es viable", y hay que pensar en medidas para evitar el riesgo, e insistió en las "soluciones basadas en la naturaleza" frente a presas, pero remarcó que muchas de estas no se han hecho desde el año 2011 por falta de presupuesto.

Asimismo, Francés aseguró que aunque se puede «mejorar» en la prevención incluyendo por ejemplo en los modelos la previsión de coches que bloqueen el agua en calles pequeñas o de sedimentos arrastrados, "los legisladores deberían poner facilidades a la carga burocrática" porque ya hay planes hechos desde 2006 sobre los barrancos. "El sistema está y es suficiente, lo que hace falta es voluntad de integración", según el profesor Bautista Marco, que dijo que falló "la coordinación flagrantemente".

Elementos sin explotar

Los catedráticos incidieron en que la Confederación Hidrogáfica del Júcar tiene un Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) bueno pero que no está implementado adecuadamente. "Tiene bastantes elementos para dar una predicción hidrológica buena. Una predicción que debe transmitirse a los sistemas de alerta, pero aquí ya empezamos a fallar, porque existiendo las cosas, yo creo que no se le está sacando el partido suficiente, porque existiendo el dato, no hay implementados modelos en tiempo real, que hace 40 años, 50 años, que están viables en otros países", dijo Marco Segura.

Además, este experto aludió a la gestión adecuada de las presas para controlar las inundaciones y ha puesto como ejemplo el río Ebro: "Cuatro días antes de que se produzca una inundación, los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro abren las compuertas y sueltan agua de forma eficiente, por eso no hay muertos cuando hay una inundación", añadió.

Por su parte, Francés incidió en que el SAIH "no tiene el sistema de conversión de la predicción de la lluvia en caudales" y explicó que un sistema de modelización hidrológico permitiría una visión de lo que está ocurriendo en toda la cuenca del río o barranco, ya que con un sistema hidráulico se puede hacer una previsión de la inundación. "Eso es lo que está fallando", dijo Francés.

En la comisión participarán, expertos así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Carlos Mazón, además de siete ministros, estos sin fecha, a petición del PP, que tiene mayoría en el Senado.