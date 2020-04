Subestimar la malignidad del Coronavirus ha sido nuestro gran error

En una entrevista para La Razón, Monseñor Giulio Delavitte, Secretario General de la Diócesis de Bérgamo, detalla los errores que han cometido causando cientos de muertes en Lombardía en Italia.

Lo primero que le pregunto es cómo habían muerto 23 sacerdotes en 15 días, tanto los ancianos como los jóvenes. “Cometimos grandes errores y ahora nos damos cuenta”.

Don Giulio della Vitte, Secretario General de la Diócesis de Bérgamo, una de las zonas más golpeadas por el Coronavirus en entrevista para La Razón, ha sido muy directo: ¡Quedaros en casa, quedaros en casa, quedaros en casa! Subestimamos el virus. Ese ha sido nuestro error.

¿Cómo estáis viviendo todo esto?

-A nosotros nos lo advirtieron desde el principio y de una manera muy clara, los avisos empezaron a finales de febrero en torno al día 25. Nuestro gran error ha sido infravalorar el tema y decir “yo me se defender de esto”.

"El problema de este virus es que se trata de un virus contagioso desde la fase de incubación, por lo que una persona puede contagiar aunque no tenga síntomas, por lo que es esencial ESTAR EN CASA, ESTAR EN CASA, ESTAR EN CASA y desde luego, mantener la distancia de seguridad y las normas de higiene.

¿Cuales han sido los errores que usted piensa que se han cometido?

-El problema es que uno puede estar contagiando sin saberlo y en un instante se puede pasar el virus a otras personas.

¿Qué ha pasado para que murieran tantos sacerdotes?

Ellos estaban cerca de la gente para atenderlos, iban con su mascarilla, a encontrarse con la gente, llevaban protección también para protegerlos, estaban cerca de ellos para darles la bendición y acompañarlos. Han muerto veintitrés curas en tan solo quince días , algunos eran ancianos pero otros eran jóvenes que estaban haciendo el ministerio. Somos 750 sacerdotes, en todo el año pasado, murieron 19, pero ahora, sólo en 15 días, han fallecido 23 a causa del virus.

“No tiene uno conciencia de la peligrosidad del virus y de lo contagioso que es”

Don Giulio lo dice muy claro, quiere que seamos conscientes de lo que ellos están viviendo: “Todos hemos cometido este error, el error de subestimar la malignidad del Coronavirus, no solo los religiosos, todos los ciudadanos” continúa “los curas se están muriendo como se están muriendo en las familias, como los ancianos que estaban en las residencias que han muerto allí contagiados”.

¿Y esto cómo ha sucedido?

“Ellos, los ancianos, han recibido a sus visitas como es normal, alguna de ellas ya estaba contagiadas sin saberlo, sin tener ningún síntoma, algunos no portaban mascarillas, uno de los ancianos se quedó contagiado y así se han ido infectando todos los demás.

“Todos han cometido el mismo error, nadie se dio cuenta de lo peligroso que es este virus cuando no tienes síntomas”. El virus golpea a todos, si hicieran el test, la gran mayoría seguramente, tendríamos el virus “ asegura Monseñor Dellavitte.

Quiere especificar que “No se ha dicho que quien tenga el virus, sufrirá después una fase aguda que tendrá que pedir ayuda para recuperarse, solo el 5% tiene necesidad de terapia intensiva. El problema es que muchas personas superan el virus espontáneamente en casa, sin tener crisis agudas, pero son tan contagiosos como los demás y este es el problema que tu puedes tener el virus y superarlo normalmente, pero sin embargo, otros mueren, y tu no te has muerto, solo has tenido un poco de fiebre. El virus es el mismo pero en cada persona reacciona de manera diferente"

Sobre el numero de fallecidos, Don Giulio dice que “un contagio que se expande, se convierte en numeros imposibles, como nos ha pasado a nosotros"

El mensaje que Monseñor Dellavitte envía a los españoles

No tener miedo a estar confinados, a estar encerrados en casa. Estar atentos. La otra cara de la moneda de este virus, es como la de cada veneno, que después, puede ser usado como medicamento si se usa de la manera correcta. Estar ahora aislado, encerrarse en casa y mantener la distancia de seguridad para después estar muy próximos a los demás.

Esta distancia obligatoria, permite encontrar la proximidad.

Ahora estamos totalmente habituados a estar conectados con todos con los que habiamos dejado de tener relación, yo lo estoy viendo aqui, el aislamiento está creando la profundidad en las relaciones, volviendo a contactar, inclusive con las personas con las que se había roto la relación. Seguramente ahora alguno de ellos llama y dice: Olvidemos este tiempo perdido y dime ¿Cómo estás?

El asilamiento te permite olvidarte de las cosas superficiales y de verte a ti mismo.

El aislamiento, la distancia crea proximidad, crea una nueva forma de ver las cosas.

Y con estas palabras Monseñor della Vitte, en tono firme y emocionado, ha querido contarle a los españoles, cómo lo han hecho ellos en esta zona de Italia tan golpeada por el Coronavirus, y cuales fallos han cometido, deseando les ayude en España para no caer en los mismos errores y evitar así muchas más muertes.