La Guardia Civil sorprende a un empresario vertiendo residuos de forma ilegal

No solo hay ciudadanos irresponsables que se pasean por la calle desobedeciendo el decreto del estado de alarma. Al igual que hay quienes se desplazan a segundas residencias a pesar de las restricciones, también hay empresarios que, creyendo que la vigilancia está centrada en carreteras, aprovechan para delinquir. En esta ocasión ha sido una empresa de abonos y fertilizantes de Coria del Río (Sevilla), que ha sido sorprendida por la Guardia Civil mientras vertía residuos desde una balsa de aguas contaminadas. Según ha explicado la Guardia Civil en una nota de prensa, debido a las últimas lluvias caídas y la posibilidad de próximas precipitaciones, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), además de los servicios encomendados por la situación actual de Alerta por el COVID-19, no dejan de supervisar la protección de nuestros recursos naturales, por lo que sorprendieron a una empresa relacionada con la agricultura, que mezclaba en una balsa el agua de lluvia caída en estos días con residuos de la empresa acumulados en los últimos meses, a través de una arqueta. La Guardia Civil ha podido constatar que algunas empresas con acumulación de aguas residuales no depuradas, aprovechan la circulación de agua de lluvia por las arquetas pluviales, cauces y canales de regadío para mezclar con ellas sus residuos, tratando así de evitar ser localizados mientras cometen este grave delito medioambiental que puede afectar a la salud pública. Por esto y a pesar de la inactividad de la mayoría de empresas y la ralentización de la actividad administrativa por la crisis del Covid-19, el SEPRONA ha seguido realizando la correspondiente toma de muestras de aguas, que fueron entregadas para su analítica en un laboratorio oficial, para determinar su posible toxicidad e incidencia en el medio natural. Esta empresa será expedientada administrativamente. En el caso de demostrar la existencia de un riesgo grave a los recursos naturales, el expediente sería tramitado a la Fiscalía de Medio Ambiente Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla.