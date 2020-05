Los fallecidos por coronavirus las últimas 24 horas ascienden a 143, la cifra más baja desde el 18 de marzo

La cifra de fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas es de 143, la más baja desde el pasado 18 de marzo, cuando la pandemia golpeaba fuerte nuestro país. Así lo ha adelantado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la conferencia semanal con los presidentes autonómicos. Esto supone que ya son 26.621 personas las que han perdido la vida a causa del Covid-19 en España.

Lo contagiados en las últimas 24 horas mediante los test PCR ascienden a 621, y eleva la cifra total a 224.390 personas infectadas.

En este sentido, 465 personas han requerido hospitalización en las últimas 24 horas, según el informe diario difundido por el Ministerio de Sanidad (122.730 han pasado por la misma situación desde que comenzara la pandemia) y solo 36 personas han tenido que ser ingresadas en UCI (11.328 en total), lo que supone también una cifra muy baja en comparación con las últimas semanas.

136.166 personas recuperadas

La buena noticia, como siempre, los curados que ya son 136.166 tras haber sido dados de alta 2.214 personas en el último día. Con todo, parece que ya comienzan a notarse los efectos del confinamiento desde el pasado 14 de marzo, aunque la enfermedad no ha tenido los mismos efectos en todas las regiones, de ahí, las notables diferencias en las fases de desescalada hacia esa “nueva normalidad”.

Esos 224.390 casos positivos confirmados en nuestro país nos sitúan a la cabeza de Europa, seguidos de Italia (218.268), Reino Unido (215.260), Rusia (198.676) y con uno de los ritmos de crecimiento más preocupantes, Alemania (168.551), Francia (138.854) y Turquía (137.115).

En su comparecencia diaria, el director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, ha celebrado las relativamente “buenas” cifras pero ha pedido prudencia ya que “son datos del sábado y siempre hay que interpretarlos con cuidado”. En cualquier caso, asegura, la epidemia “no ha tenido incrementos significativos en ninguna comunidad”.

“La epidemia puede dejarnos huella”

Con respecto a la huella psicológica que puede causar esta pandemia, Simón asegura que esta epidemia puede dejar algunos comportamientos que perduren, “al igual que ha ocurrido con otras en siglos anteriores y que nos llevaron, por ejemplo, a no compartir vasos, cubiertos, taparse la boca al toser... todo esto se ha aprendido con el tiempo y se ha asociado a este tipo de situaciones como las que estamos viviendo ahora”. De esta forma, Simón dice que seguramente, esta epidemia “va a ser una de esas y va a producir muchos cambios”.

“No se va a exponer a un riesgo innecesario a nadie”

El director cree que ese miedo que ha generado, sobre todo en algunos sectores de la población va a suponer que tendremos que aprender a “vivir de nuevo” con esa “mueva normalidad” que no va a ser lo mismo que antes. También ha recordado los grupos de apoyo psicológico que están a disposición del ciudadano y que es importante recordar que “no se va a exponer a un riesgo innecesario a nadie”. “Es cierto que puede haber rebrotes, que algunos comportamientos pueden favorecer la trasmisión pero estamos actuando con un principio de prudencia muy importante”. “Se toman decisiones controvertidas, en ocasiones muy difíciles, pero siempre con ese principio de prudencia”, ha explicado. Eso sí, lo importante es no perder las medidas de protección individual para garantizar que a trasmitimos a los grupos vulnerables. “Estoy seguro que no todo el mundo va a sentirse cómodo con la nueva situación, y pueden surgir algunas fobias”, ha reconocido.