Soltero o en pareja, este es el mejor cine para ver en San Valentín

Películas para ver en pareja

El diario de Noa (2004)

Sinopsis . En una residencia de personas mayores, un hombre (James Garner) lee a una señora (Gena Rowlands) una historia de amor que está escrita en un cuaderno antiguo de notas. Sus protagonistas son Allie (Rachel McAdams) y Noa (Ryan Gowsling) viven una historia de amor que hará que ese verano sea inolvidable para ambos.

El mejor tipo de amor es aquel que despierta el alma y nos hace inspirar a más, nos enciende el corazón y nos trae paz a la mente. Eso es lo que tú me has dado y lo que yo espero darte para siempre

Titanic (1997)

Sinopsis . Jack Dawson (Leonardo Dicaprio) es un joven y pobre artista que gana en una partida de cartas un pasaje para viajar a América en el Titanic, el transatlántico más grande y seguro jamás construido. A bordo conoce a Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), una joven de clase alta venida que va a casarse prácticamente por imposición con un millonario engreído (Billy Zane). Jack y Rose se enamoran, pero tendrán que atravesar múltiples adversidades mientras el bautizado como “el insumergible” se hunde en el mar.

“¿Confías en mí? Confío en ti”.

“Si tú saltas, yo salto”.

“Escucha Rose. Tú vas a salir de aquí. Vas a seguir adelante y tendrás muchos hijitos. Y los verás crecer. Vas a morir siendo una anciana calientita en tu cama. No aquí, no esta noche. No de esta forma. ¿Me entiendes?”

Cartas a Julieta (2010)

Sinopsis . Sofía es una periodista que se encuentra de vacaciones en Italia. Cuando visita Verona descubre una carta escondida entre los ladrillos de la casa de Julieta. Una carta que contenía un mensaje de incertidumbre, de una quinceañera que no sabe qué camino tomar con su pareja, pero esa niña adolescente ya tiene 65 años, una carta que no había sido descubierta antes. Sofía decide contestarle con el mensaje de que nunca es demasiado tarde.

"'Y griega’ y ‘si’ son tres letras que en sí mismas no suponen ninguna amenaza, pero si las colocamos juntas una al lado de la otra, podrían atormentarnos el resto de nuestra vida. Y si..., y si..., y si...

No sé cómo terminaría su historia, pero sí que sintió un gran amor, porque nunca es demasiado tarde. Si entonces fue grande, ¿por qué no iba a serlo ahora? Solo le falta valor para seguir a su corazón. No sé qué se siente al amar como Julieta, un amor por el que se abandona a los seres queridos, un amor por el que se cruzan océanos, pero quisiera creer que si alguna vez lo siento, tendré el valor de aprovecharlo. Claire, si usted no lo hizo, espero que algún día sí lo haga". Con todo mi amor, Julieta".

Otro de los bonitos textos que se pueden escuchar en la película es: "Duda que sean fuego las estrellas, duda que el sol se mueva, duda que la verdad sea mentira, pero no dudes que amo.

Love Actually (2003)

Sinopsis . Acoge a todos los tipos de relaciones que se pueden tener, incluso si es inexistente. Solteros, casados, engaños, amores no correspondidos, otros que se marchitan... todo tiene cabida dentro de la misma película. Hace alusión a diferentes vidas que acaban encontrando una unión entre ellas.

El largometraje dirigido por Richard Kurtis cuenta con un reparto que viene de la mano de Hugh Grant, Bill Nighy ,Colin Firth , Emma Thompson , Liam Neeson, Colin Firth, principalmente.

Es curioso ver cómo un niño de 10 años explica qué se siente al estar enamorado. La escena se puede ver en el siguiente vídeo:

“Siempre que me siento pesimista por cómo está el mundo pienso en la puerta de llegadas del aeropuerto de Heathrow. La opinión general da a entender que vivimos en un mundo de odio y egoismo, pero yo no lo entiendo así. A mí me parece que el amor está en todas partes. A menudo no es especialmente decoroso ni tiene interés periodístico, pero siempre está ahí. Padres e hijos, madres e hijas, maridos y esposas, novios, novias, viejos amigos… Cuando los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas que yo sepa ninguna de las llamadas telefónicas de los que estaban a bordo fue de odio y venganza; todas fueron mensajes de amor. Si lo buscáis, tengo la extraña sensación de que descubriréis que el amor en realidad está en todas partes”.

Películas para solteros

EX, todos tenemos uno (2009)

El amor no es para siempre, un ex sí

Sinopsis . Una película en la que el argumento principal no es la pareja, ni la búsqueda del amor, sino que se concentran en los ex. Hay ex de todo tipo, hay personas que todavía siguen enamoradas de su anterior pareja, otros que sienten indiferencia y otras tantas odio. Se relatan diferentes historias de parejas y exparejas desde la comedia, una perspectiva diferente a la que se encuentra de forma habitual en el cine, que tiende a centrarse en el romanticismo.

Todo divorcio empieza siempre por un matrimonio

El diario de Bridget Jones (2001)

“No seguir estableciendo lazos afectivos con ninguno de los siguientes tipos: alcohólicos, adictos al trabajo, fóbicos al compromiso, mirones, megalómanos, gilipollas emocionales o pervertidos, y sobre todo no soñar con una persona en concreto que encarna todas estas cualidades, mi jefe”.

“Los amigos se pasan años buscándote un novio, pero cuando tienes uno, te aconsejan dejarlo”.

Serendipity (2001)

Si crees en el destino, esta es tu película. Es una película de amor, pero desde otra perspectiva, se aprecian las distintas vidas de los protagonistas y no se centra tanto en una historia de amor, sino en las circunstancias que viven cada uno durante un año, aunque sí es un largometraje que pertenece al género de la comedia romántica.

Sinopsis. Jonathan Tragar y Sara Thomas se conocen casualmente una Navidad, de compras por Nueva York. Aunque ambos tienen pareja, sienten una química especial, lo que hace que Jonathan quiera empezar una relación con ella, pero Sara duda, porque aunque tiene ganas, decide que el destino decida. Él le escribe su número de teléfono en un billete con el que compra algo y rápidamente se pone en circulación. Asimismo, ella vende en una tienda de segunda mano un libro. Solo continuarán con ella si Jonathan encuentra el libro o si el billete vuelve a Sara.

“Para poder vivir en armonía con el universo, todos nosotros debemos poseer una poderosa fe en lo que los antiguos llamaban fatum. Lo que comúnmente calificamos como destino”.