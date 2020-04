Los Premios Nacionales levantan la voz y piden medidas para la cultura ya

Tiempos duros, muy duros para todos estos de muerte y confinamiento. La cultura no es un sector ajeno a la brutal crisis provocada por la pandemia. Después de llamadas y reuniones de los diferentes sectores, entrega de dosieres sobre la situación a corto y medio plazo y estadística de pérdidas, que forman este engranaje alrededor de un centenar de premios nacionales de diferentes disciplinas han decidido dar un paso al frente y optar por la unión de voces que son de sobra conocidas y fundamentales en el mundo de la cultura y enviar una carta a Rodríguez Uribes para pedirle que el ministerio imite en ejemplo de otros países de Europa que están respaldando con medidas a este importante sector de la sociedad. Desde el pianista Joaquín Achúcarro, al barítono Carlos Álvarez, Pedro Almodóvar, Rosa Torres-Pardo, José de Eusebio, María José Montiel, José Luis Alcaine, el director de orquesta Josep Pons, el artista Alberto Corazón, Manuel Gutiérrez Aragón, Martirio, José María Flotas, Javier Perianes, Lluis Pasqual y Josefina Molina, entre otros.

“Los profesionales del mundo de la cultura somos perfectamente conscientes del estado de emergencia sanitaria y social de esta pandemia está provocando en nuestra sociedad. Nunca hemos querido que se antepongan las necesidades de nuestro sector a las de ningún otro y no la queremos ahora que tantos se juegan valientemente la vida por la salud de los demás”. Conscientes de la importancia del orden de prioridades subrayan que “la cultura y sus trabajadores no sean relegados a la anécdota política degradando a la categoría ornamental una que es socioeconómicamente estructural y estos días especialmente humanamente imprescindible”. Piden actuar ya y no esperar “al día después”.

Semanas de inacción

“Hemos visto estos días a multitud de cargos políticos (…) aplaudir la generosidad de los artistas que comparten su creatividad por las redes y en los balcones (…) Su misión fundamental como servidores públicos es garantizar que el tejido social no se gangrene como consecuencia de una crisis sanitaria tomando para ello medidas urgentes, inmediatas y dotadas de concreción presupuestaria”, y se insiste en que las más de un millón de familias que vienen del mundo de la cultura, además de aplausos, necesitan “que se pongan manos a la obra” y abogan, tras “semanas de inacción” por llevar a cabo “un tratamiento específico y una consideración en pie de igualdad con otros sectores productivos”. Se refiere también la carta a las medidas tomadas por los gobiernos europeos como Portugal, Italia, Reino Unido y Alemania, que sí han apoyado de una manera decidida y concreta a este sector implementando medidas y ayudas.

“La cultura no es un lujo, pero tampoco es gratis”, acaba el último párrafo de la misiva. Abogan por que las palabras se transformen en hechos y que no se desatienda al sector porque “una sociedad que no cuida su cultura, abandonando a su suerte a quienes la producen, es una sociedad abocada al oscuro abismo de la barbarie. Y la democracia no resistirá semejante cataclismo”.