El duro reproche de Juan Echanove a Rodríguez Uribes: “Eres el primer ministro de la democracia que provoca una huelga general en el sector online. ¡Felicidades tío, yo me sentiría orgulloso!”

No parece que la intensidad de las réplicas del terremoto social que originaba ayer el ministro de Cultura con sus insuficientes y prescindibles declaraciones sobre las (no) medidas adoptadas por el Gobierno para reflotar la situación del sector cultural tras la crisis del coronavirus vaya a disminuirse. José Manuel Rodríguez Uribes anteponía ayer, durante su intervención en rueda de prensa, la salud al cine con un nivel de obviedad pasmosa y dejaba sin concretar el momento de la toma de medidas excepcionales para el área de Cultura. Las voces contrarias a este relajo y desentendimiento institucional no se hacían esperar y desde diferentes sectores y asociaciones relacionadas con las industrias culturales manifestaban desconcierto, descontento y también indignación. A un sentimiento visceral como este último se ha agarrado con fuerza el actor Juan Echanove, quien ha utilizado el alcance público de su cuenta de Instagram para expresar libremente y con firmeza la opinión que le merecía la comparecencia del ministro en la que pudo escucharse, -dentro de las pocas cosas reseñables- una cita muy subrayada en las redes, barnizada de falsa intelectualidad, como la referida a Orson Welles.

Empieza el actor de “Divinas palabras” agradeciendo visiblemente emocionado a todo el conjunto de la ciudadanía su comportamiento ejemplarizante y haciendo extensivo su empuje anímico al municipio de Soria (lugar del que es oriundo) para pocos segundos después dedicar con acusada rabia unas palabras ligeras al ministro: “Todos vamos a salir de esto... ¿Me entiendes Uribes? Bueno, alguno se queda eh. El que no defiende su sector, el que se pone en contra de su sector, el que cayó como un paracaidista en este ministerio... ese se va a quedar. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros llevamos soportando esto desde el comienzo de la democracia. Cada cosa que ocurre cae sobre la Cultura como una losa de granito", inquiere.

Echanove hace también alusión a esa notable diferencia en términos de gestión que han llevado a cabo otros países europeos y de la que se hacían eco las distintas asociaciones del gremio en un comunicado emitido esta mañana: “Mientras que en otros países como Alemania o como Francia, la cultura se ha declarado un bien de primera necesidad con medidas para protegerla porque no van a permitir que la cultura de su país se vaya por el desagüe usted no. ¡Usted cita a Orson Welles! ¿Pero cómo no se le caen los dientes citando a Orson Welles? ¿Pero de qué vas? ¿Orson Welles tú, Uribes? Te voy a decir una cosa, la sarta de estupideces que tienen tus declaraciones, una detrás de otra, hacen que nosotros nos demos cuenta de que desconoces el sector, de que no eres nuestro ministro. Qué pena, coño, Uribes. Qué pena. ¿Primero la vida y después el cine? ¡Anda ya por favor!".

Tiempo ha tenido además para dedicarle una mirada de creciente nostalgia al pasado: “¿Eres muy brillante? Te voy a decir una cosa. Pepe Guirao nunca hubiera dicho lo que has dicho tú. Carmen Alborch nunca hubiera dicho lo que has dicho tú. Alfonso Guerra nunca hubiera dicho lo que has dicho tú. En lo que a mí respecta ya no eres mi ministro de Cultura. ¿Si no tengo cultura para qué coño quiero un ministro? Me tienes caliente Uribes”, prosigue a medida que avanza su palpable cabreo.

Y adelantaba: “Nos tienes en huelga Uribes. Eres el primer ministro de la democracia que provoca una huelga general en el sector online. ¡Felicidades tío, yo me sentiría orgulloso!” No eres mi amigo. No lo eres. En estos 42 años de profesión he visto pasar a muchos ministros de cultura y yo sigo siendo actor. Pero tú no seguirás siendo ministro de Cultura. Porque este sector no te lo va a permitir. Hazte ministro de Deportes, que es lo tuyo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué sinrazón! ¿Ustedes se imaginan que la sanidad española estuviera a cargo de alguien como yo que no tiene ni puta idea? Pues estarían todos muertos. Pues eso nos pasa en la Cultura. Que tenemos a uno que no sabe operar y está a cargo de todas las UCIs culturales del país. Aquí te dejo, porque no voy a dedicarte ni un puto segundo más", sentenciaba el actor para continuar con un homenaje dialéctico a todos los trabajadores del Mercado de Valle Hermoso y de Chamberí. La huelga a la que hace referencia en estas declaraciones tiene que ver con una iniciativa convocada por la Unión de Actores y Actrices consistente en un parón de 48 horas en redes sociales propuesta para los días 10 y 11 de abril a la que ya se han unido actores como Ivan Massagué o Alba Flores. La cultura frena de golpe durante dos días, para que el mundo siga girando. Pero más cojo, más sordo, menos humano. A ver cuánto aguanta.

Vídeo completo disponible en: https://www.instagram.com/tv/B-v0nSGHkRx/?igshid=x9ebmvhhtxeh