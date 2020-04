Banksy, confinado y rodeado de ratas

Por una razón o por otra Banksy es noticia siempre. O casi siempre. Si días atrás dábamos cuenta de la jugosa cantidad recaudada en una subasta on line por una de sus obras más emblemáticas, una reproducción de “Niña con un globo rojo”,ahora, por primera vez ha dejado ver su lado más íntimo. El grafitero ha tenido que hacer frente a un grupo de ratas que trataban de pasarlo lo mejor posible en su cuarto de baño. Poca ferocidad, pero sí mucho humor.

Con la leyenda de “Mi mujer odia que trabaje en casa”, enfoca directamente al cuarto de baño con la cámara para enseñarnos como se divierten estos malditos roedores jugando con el papel higiénico como si fuera una rueda infinita, descolgándose por una cuerda, haciendo equilibrios para tratar de sostener un espejo que se viene abajo, salpicando los baldosines blancos con pasta de dientes o utilizando el W. C. como no debe ser y poniéndolo todo perdido. Hay hasta un curioso juego con el espejo, que refleja en la pared opuesta como otro de los ratones escribe con una barra de labios en color rojo quizá los días que lleva el artista de confinamiento. ¿Serán solamente 12?

Banksy muestra en esta ocasión su lado más personal. Nos hace creer, o quizá sea así, que no vive solo al decir que a su esposa no le gusta que trabaje en casa. Parece que son dos las personas que comparten espacio puesto que son dos los cepillos de dientes que asoman del vaso de un cuarto de baño bastante destartalado. Y apenas hay más datos. Puede ser su domicilio. O no. Puede ser el de un amigo. O no. Al cabo, es Banksy. Y puede ser cualquier cosa.