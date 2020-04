Aluvión de series de Star Wars en la televisión

Una vez terminadas las saga de películas, Disney ha decidido explotar el filón del universo Star Wars en televisión. Las últimas cintas que llegaron a la gran pantalla levantaron una enorme expectación y tuvieron recaudación muy alta, pero la decepción ha sido muy grande. No solo en la llamada «saga Skywalker». Ni siquiera el «spin off» que dedicaron a Han Solo, un sonoro batacazo, ha consolado a nadie. Solo «Rougue One» se ha salvado de la quema, aunque no funcionó tan bien en taquilla. Parece que la reinvención de este mundo fantástico no va a provenir del cine, donde está demasiado enconsertado por unas normas y unos personajes, sino de la televisión, un medio donde los creadores gozan de mayor libertad y se atreven a realizar proyectos diferentes.

De hecho, la extraordinaria recepción de «The Mandalorian» habrá animado a más de un productor a internarse por esta senda de lo audiovisual. Esta serie, protagonizada por el mexicano Pedro Pascal, ha sido muy aplaudida por los seguidores que han encontrado en ella espíritu que había perdido Star Wars En el cine. La idea partió de uno de los hombres que más influencia tienen en estos momentos en los estudios: Jon Favreu. No está exento de ironía que haya sido alguien de la Marvel quien haya tenido que desembarcar en este universo para revitalizarlo. Aunque en cierta manera tampoco extraña. Él es el responsable de los filmes de «Iron Man» (donde aparece también como actor) y, si se mira bien, el protagonista «The Mandalorian» tiene mucho de Iron Man. La novedad es que él ha sabido reinventar la Guerra de las Galaxia. Ha recuperado algunos de los personajes más célebres que hemos visto en las primeras trilogías, pero en una atmósfera de western y metiendo también cierto suspense. Él ha dado a los espectadores lo que las películas no han podido. El éxito de esta serie ha hecho que ya esté rodando la tercera temporada. La segunda se estrenará en otoño.

Pero esta no es la única novedad. Disney ha puesto a funcionar los motores y en la cartera ya tienen otros proyectos más que, se supone, estrenará dentro de su plataforma, lanzada hace unas semanas. Pero si hay una serie que se espera con enorme expectación. Es la que protagonizará uno de los personajes más legendarios: Obi-wan Kenobi. Parece ser que ya se ha embarcado para sacar adelante este trabajo nada menos que Ewan Mcgregor, que ya lo encarnó en las precuelas de la trilogía original. No ha trascendido demasiado sobre su contenido, pero se supone que contará la historia del Jedi, los pasos previos a la historia que ya conocemos casi todos. De momento, la idea ha entusiasmado a muchos, aunque parece que su creación, como informa Efe, todavía va con retraso, aunque ya tienen guionistas desarrollando la historia.

Otra de las novedades es una serie que se hará a partir de un personaje del «spin off» «Rogue One». Esta película, que estaba protagonizada por Felicity Jones, contaba la historia de cómo los rebeldes robaban los planos de la estrella de la muerte. En el filme salía un personaje, Cassian Andor, al que daba vida el actor Diego Luna, también mexicano, como Pedro Pascal. El mismo intérprete ha confirmado para participar en este drama sobre su personaje y que contará sus andanzas, marcadas por la violencia y el espionaje. «Regresar al universo ‘Star Wars’ es muy especial para mí», ha declarado. Se dice, además, que en esta precuela podría aparece el actor Stellan Skarsgard

También corre el rumor de que se está preparando otra, pero con una protagonista femenino. No se sabe más, salvo que la responsable que estará detrás de esta franquicia es Leslye Headland, que tuvo un notable éxito con «Russian Doll».