Katherina Wagner deja la dirección del Festival de Bayreuth debido a una larga enfermedad

Una larga enfermedad, que no se específica, es la que ha dejado la dirección del Festival de Bayreuth vacía y sin un Wagner al frente. Katherina, que había asumido la dirección, ha comunicado que una larga enfermedad la tendrá apartada del mismo y que habrá una dirección interina a cargo de Heinz-Dieter Sense, ex director comercial, y Holger von Berg, actual gerente, según lo ha decidido la junta de accionista. Esta dirección cojunta no emprenderán cambios radicales en el festival. Pero la ausencia de un miembro de la familia Wagner es un hecho histórico pues es la primera vez desde que se inauguró en 1876 que no está dirigido por alguien perteneciente a la familia del compositor. Ya se habla de vacío de poder en el festival: Katherina Wagner no tiene hijos que la puedan sustituir y Sense ha cumplido 81 años, lo que complica aun más una situación ya de por si difícil en un año en que el encuentro se ha suspendido debido a la pandemia.

Nacida en Bayreuth, en 1978 es hija de Wolfgang Wagner, asumió en el año 2008, junto con su hermanastra Eva Wagner-Pasquier, la dirección del festival que inauguró su propio bisabuelo hace un siglo y medio. Si bien desde hace cinco años se ocupaba en solitario de la dirección del Festival, cuyo había prorrogado hasta 2025.

No ha trascendido ni el tiempo que Katherina Wagner permanecerá alejada ni la enfermedad que la dejado apartada, aunque los medios alemanes insisten en que no se trata de coronavirus. En marzo debía haber estrenado en el Liceo su nuevo “Lohengrin” pero tuvo que ser cancelado debido a la pandemia.

La cancelación de esta edición supondrá un importante quebranto económico para las arcas de la ciudad, aunque no se ha querido ofrecer cifras.