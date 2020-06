Macron dice que Francia no retirará estatuas ni entrará en una reescritura de la historia

Ante la ola de revisión de las estatuas y los símbolos en las ciudades generada tras las protestas raciales en Estadios unidos, el presidente de la República francesa aseguró que Francia “no borrará ningún rastro o nombre de su historia” a pesar de las protestas que puedan llegar al país como reflejo de lo que está sucediendo en Estados Unidos. En un discurso a la nación con motivo de las fases finales de desescalada ante el Coronavirus, Macron reiteró su rechazo del racismo pero matizó que no procederá a una reescritura de la historia.

“Somos una nación donde todos, sean cuales sean sus orígenes, su religión, deben encontrar su lugar. ¿Es esto cierto en todas partes y para todos? No. Por lo tanto, nuestra lucha debe continuar, intensificarse para luchar contra el hecho de que el nombre, la dirección, el color de la piel se reducen con demasiada frecuencia en nuestro país”, dijo el presidente francés. “Seremos intratables ante el racismo, el antisemitismo y la discriminación. Y se tomarán nuevas decisiones firmes para la igualdad de oportunidades”, dijo el jefe de Estado.

Sin embargo, Macron cargó contra lo que denominó “comunitarismo” o cuando se pretende “una reescritura odiosa o falsa del pasado. Esta lucha es inaceptable cuando es tomada por los separatistas. Les digo muy claramente esta noche, mis queridos compatriotas, los République no borrará ningún rastro o nombre de su historia. No olvidará ninguna de sus obras. No desatornillará una estatua. Deberíamos mirar con lucidez toda nuestra historia, todos nuestros recuerdos, nuestra relación con África en particularmente para construir un presente y un posible futuro en una orilla, la otra del Mediterráneo, con un deseo de verdad y en ningún caso volver a visitar o negar lo que somos”, afirmó.