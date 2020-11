Fallece Sabina de la Cruz, viuda de Blas de Otero

Si hubiera que condensar a Sabina de la Cruz (1929-2020) en una sola frase sería algo así como que fue una poeta y profesora vasca, además de una gran difusora de la obra de Blas de Otero, su compañero de vida de 1961 hasta que este falleció en Majadahonda en 1979. Ligada hasta el último momento a la fundación que llevaba el nombre de su esposo y de la que ha seguido siendo presidenta, esta mañana ha fallecido en el hospital vizcaíno de Santa Marina.

Sobre Blas de Otero fueron la mayoría de sus obras, un nombre que nunca olvidó: “Era tan guapo… Yo y todas mis amigas estábamos un poco enamoradas de él. Hablaba poco. Y yo, todo lo contrario. Al principio, me asustaba. Pensaba que no estaba cómodo. Pero no. Descubrí que era así, de pocas palabras. Y, la verdad, es que me vino bien porque así me dejaba trabajar tranquila”, comentaba De la Cruz sobre su primer encuentro con De Otero durante un acto en Majadahonda (Madrid) por el centenario del escritor.

En sus palabras, “Blas fue un hombre íntegro”, pero, sobre todo, “un gran poeta sin petulancia. Un poeta que siempre se dirigió a la inmensa mayoría, que siempre defendió la libertad y la paz como los dos grandes bienes de la humanidad. Blas era el hombre más libre del mundo. Nunca siguió ninguna consigna”, confesaba en 2016.

Doctora en Filología Románica y profesora de la Universidad Complutense de Madrid durante años, hoy sus alumnos de Filología Hispánica la recuerdan con el cariño de una “profesora inolvidable, llena de sensibilidad y pasión”, como se puede leer en la red sobre una mujer que nació en una familia de comerciantes y que pronto se sumergió en el ambiente cultural de aquel Bilbao en blanco y negro. Allí conocería a intelectuales y artistas como Ángela Figuera, Agustín Ibarrola, Javier de Bengoechea, Vidal de Nicolás, Ángel Ortiz Alfau, Gabriel Celaya o el propio Blas de Otero.