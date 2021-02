Una ex azafata de aerolínea firma un contrato por dos novelas y un millón de dólares

Comenzó muy joven escribiendo relatos e incluso llegó a probar suerte con la interpretación. Pero, desanimada con el mundo artístico y después de un breve tiempo como librera, encontró trabajo como asistente de vuelo, la profesión de su madre y de su hermana. Seguiría la tradición, qué remedio, aunque, a pesar de todo, T. J. Newman, nacida hace 36 años en Arizona (EE UU) seguía escribiendo, imaginando historias y argumentos para, quizá, algún día escribirlos. La joven no iba a tirar la toalla de cualquier manera. Tomaba notas con los ojos enrojecidos por los vuelos de larga distancia, mientras cruzaba de punta a punta Estados Unidos en los incómodos aviones comerciales de Virgin America y después en Alaska Airlines, donde ha estado trabajando durante la última década.

Según le contó Newman a la agencia Ap, un día tuvo una inspiración mientras todos los pasajeros del vuelo dormían. “Era de noche y yo miraba a todo el mundo, plácidos en medio de esa oscuridad y silencio. Pensé en cómo de vulnerables somos todos mientras volamos en avión”. Y esa sensación de fragilidad fue el origen de su primer libro, que aparecerá publicado en julio con el título de “Falling” y que le ha valido un contrato de “siete cifras”, es decir, más de un millón de dólares, con la editorial The Simon & Schuster por esa y la siguiente novela que acaba de comenzar.

No fue fácil llegar a ese punto. Tras completar un boceto de la historia, Newman trató de conseguir agente literario y fue rechazada docenas de veces. Presentó el manuscrito ella misma y fue ignorada. Hasta que un día, Shane Salerno, uno de los responsables de The Factory Story, se topó con el original. The Factory Story es una compañía de entretenimiento que edita best-sellers y produce sus adaptaciones cinematográficas. Ha colocado durante varios años consecutivos uno de sus títulos como el número uno de la lista de ventas estadounidense y que cuenta entre sus representados con Don Winslow, Steve Hamilton, Lou Berney, Meg Gardiner, y el director Michael Mann, entre otros. Salerno ha colaborado con Spielberg, James Cameron o Ridley Scott y así es como el libro llegó a The Simon & Schuster.

En “Falling”, la acción se sitúa en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York, durante el que los pasajeros no son conscientes de que la familia del piloto ha sido secuestrada y éste es chantajeado. Solo sobrevivirán si el piloto estrella el avión y termina con la vida de los 143 inocentes. Según ha revelado la escritora, ella misma preguntó a los comandantes de las aeronaves en las que trabajaba qué harían si se vieran en esa circunstancia. “Y no tenían ninguna respuesta, no sabían qué decirme. En ese momento, me di cuenta de que que la solución tendría que imaginármela yo”.

Jofie-Ferrari Adler, el editor del sello que publicará el libro, Avid Reader, señaló que estaba impresionado por la “innegable autenticidad” de la narración y lo calificó de una “gran evasión para estos tiempos difíciles”. “Uno de mis compañeros lo leyó durante un vuelo y me dijo que le había encantado”, señaló el editor para quitarle hierro a la trama.

Newman ha comenzado ya la escritura de una segunda novela, aunque no ha querido ofrecer ningún adelanto acerca del argumento. Lo que sí parece seguro es que tendrá más facilidades para terminarla. Mientras que para “Falling” la escritora iba recopilando material en los reversos de las servilletas o en el iPad durante sus interminables jornadas por los estrechos pasillos de una aeronave comercial, parece que la segunda novela la escribirá en tierra firme. Tras firmar su nuevo contrato literario, decidió rescindir el que le ataba al mundo laboral como asistente de vuelo.