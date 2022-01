Crítica de “One Shot (Misión de rescate)”: este filme es la bomba ★★★☆☆

Director: James Nunn. Guion: Jamie Russell. Intérpretes: Scott Adkins, Ashley Greene, Ryan Phillippe. Reino Unido, 2021. Duración: 115 min. Acción.

No las fui contando porque, entre otras cosas, me parece que habría perdido pronto la cuenta, pero en la nueva película dirigida por James Nunn («Francotirador», «Eliminators»... le va la marcha) me parece que hay más muertos que en cualquier entrega de «Rambo» Lógico, por otra parte, en una historia como esta repleta sin prejuicio alguno de testosterona (lo que hoy día se agradece de vez en cuando, no vayan a creer) que protagoniza el pétreo, efectivo y chulito teniente Blake Harris, quien, a la cabeza de sus Navy Seals, deben transportar a un supuesto terrorista que posee valiosa información referente a una bomba desde una base secreta de la CIA situada en el mar Báltico hasta EE.UU. Y lo hará acompañado de la joven Zoe Anderson, miembro de la CIA y que parece conocer al tipo como la palma de su mano. Pero hasta aquel lugar,que recuerda bastante a Guantánamo, llegan también de improvisto un violento grupo armado hasta los dientes que atacan la cárcel para hacerse con el preso. Con un incansable ritmo muy de videojuego y entre explosiones, una manta casi permanente de tiros y decenas de cadáveres alfombrando literalmente el paisaje, una entretenida película aunque pronto se nos olvide esa especie de «macguffins» que da pie a la acción o nos importe un pito.

Lo mejor: es un filme muy adrenalínico que sabe mantener todo el tiempo su endiablado ritmo

Lo peor: como no le gusten las explosiones, los tiros y las muertes a mansalva, van listos