Amaia: "En redes sociales no cuido mi imagen, subo lo que quiero y ya está"

Amaia es natural. También impulsiva. Sincera, o al menos eso refleja su mirada. Con tan solo 20 años ha sido ganadora de Operación Triunfo y representante de Eurovisión. Pero, hasta casi dos años después de esta experiencia, no ha empezado a mostrarse como artista y no como concursante. Tras haber lanzado el tan esperado single "El Relámpago" y con el recién estreno de su cara B, "Nadie podría hacerlo", la cantante explica cómo ha cambiado, qué eliminaría de su pasado y quién es ella realmente. Más allá de los platós, llega ahora anunciando su nueva imagen y dejando pistas sobre cómo será su primer disco, que lanzará en septiembre.

-Tras ganar Operación Triunfo e ir a Eurovisión, ¿cómo ha tardado tanto tiempo en lanzar cosas? No creo que faltaran las propuestas...

-Era la primera vez que hacía un disco y no tenía experiencia de nada, no sabía como hacerlo. Necesitaba tener un poco de tiempo. Quería cuidar cada detalle, ir haciéndolo poco a poco para que quedase muy bien. La verdad es que para mí no ha sido un proceso lento sino muy normal, incluso si fuera por mí lo habría sacado más tarde. Estoy muy contenta con lo que ha salido.

-¿Cuál ha sido el proceso?

-Yo empecé a componer más o menos el verano pasado. Cuando me mudé a Barcelona ya empecé a trabajar las canciones. Pero claro, yo nunca me había puesto a componer en serio. Iba teniendo ideas y también conté con la ayuda de gente que me daba consejos... Y al final las canciones han cogido una forma que yo tampoco planeé en un principio. No sabía muy bien por qué estilo iba a ir. Estaba un poco perdida. Pero poco a poco han ido cogiendo forma, sin yo planearlo, hasta que ha salido esto.

-Ha ido construyendo una imagen tanto en sonido como en redes sociales, ¿podría definirla?

-Lo he querido cuidar mucho. Después de Operación Triunfo hice cosas que no me representaban mucho porque tampoco tenía mucha libertad. No había conseguido esa libertad que tengo ahora. Entonces quería cuidar muchísimo cada detalle de la imagen, tanto en videoclips como en fotos y en muchas otras cosas. No sabría cómo definirlo, pero a mí me gusta mucho. En las redes sociales sí que no cuido la imagen. Subo lo que me gusta y ya está. La cuido, pero tampoco me lo pienso, no hay ninguna estrategia de nada. Solo subo con lo que estoy cómoda.

-¿Qué no pudo sacar en Operación Triunfo y ahora sí?

-En Operación Triunfo tampoco es que no pudiese sacar nada, sino que desde entonces hasta ahora he cambiado bastante por todas las cosas que me han pasado en tan poco tiempo. Me han hecho evolucionar mucho y madurar como persona. Es verdad que sigo siendo la misma y ahora soy una persona más estable y concienciada de todo un poco. Tampoco es que no pudiese no mostrar nada, sino que estaba sin evolucionar. Acababa de terminar segundo de Bachillerato y fue un impulso, me faltaba mucha experiencia que obviamente aún me falta. Pero he aprendido un montón.

-¿De qué va “Nadie podría hacerlo”?

-Es la cara B del single “El Relámpago”. Una canción de amor que tiene significados muy abiertos. A mí me gusta que cada persona se imagine una cosa.

-¿Por ejemplo?

-No sé... Hay muchas interpretaciones que dicen que le canto la canción al piano, porque sale uno en el videoclip. Pero también puede ser para un padre, para una madre... Es una canción de amor, básicamente. Que tiene muchos significados.

-¿No tenía una idea fija?

-Sí, es una canción de amor. Pero bueno, prefiero no decirlo (risas).

-¿Y respecto a “El Relámpago”?

-Es el primer single y la estoy cantando en los conciertos y los festivales que estoy yendo. A mí es una canción que me encanta. Por eso la quise sacar como primer single. También porque es de las más largas del disco y me parece bastante representativa, tanto de mi persona como del disco.

-¿Qué estrategia va a seguir una vez que lances el disco?

-En la parte de la promoción me dejo aconsejar mucho, porque no soy experta en esto. Entonces sí que es verdad que ahora estoy en promoción de los festivales de verano, de “El Relámpago” o “Nadie quería hacerlo”, y luego en septiembre haré de nuevo promoción y también anunciaré la portada del disco, cómo se va a llamar...

-¿Habrá gira?

-El disco sale en septiembre, habrá gira y ahora estoy con una por festivales pequeños pero en octubre más o menos empezará la gira más individual. Sobre todo por teatros.

-¿Cambiaría algo desde que entraste en Operación Triunfo hasta hoy?

-Muchas cosas. De hecho, hay veces que veo vídeos de cuando entré a la Academia, incluso de cuando salí, y me da un poco de vergüenza. Ahora mismo no actuaría de esa manera. Pero también es normal. Quizá dentro de unos años me pase lo mismo con muchas cosas de las que hago ahora. Esto le pasa a todo el mundo. Es algo natural.

-¿Un ejemplo?

-En realidad, así como más grande es verdad que lo que hice en Eurovisión, por ejemplo, veo que no me representa mucho. Pero entonces no tenía mucha libertad para decidir las cosas y es como que nos imponían todo lo que hacíamos. Eso sí lo cambiaría, pero gracias a eso he aprendido muchísimo y ahora mismo he conseguido una libertad que para mí es un logro bastante grande.

-No le gustaría tanto ser Amaia de España, sino dejar eso a un lado.

-Operación Triunfo fue una etapa y ahora estoy en otra.

-¿Y de cara al futuro?

-Yo soy una persona que me dejo bastante llevar por las circunstancias. Así que me centro más en el presente con festivales y el disco en septiembre. El futuro ya se verá. Sacaré otro disco, o no, no lo sé, pero seguramente sí, ya se verá. A ver qué pasa.