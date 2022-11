Lucha de gigantes ¡y tan gigantes!

Y si nos suenan nombres como Andy Warhol, Alex Katz o Roy Lichtenstein ó los geniales Ouka Leele o Ceesepe, ultra famosos surgidos en la movida madrileña, ahora nos empezarán a sonar otros nombres. Vamos a ello: Penrider, Dhani Barragan, Mario Soria, Aleix Gordo, Jaime Sancorlo, Carlos Álvarez de las Heras y Sandra Rojo Picón.

MARTA ETURA- PENRIDER FOTO: Lucha de Gigantes

Sinceramente no entendía de lo que se trataba toda esta movida de pop-traits en la “Lucha de Gigantes” . Muestra en Madrid (del 16 y el 23 de noviembre de 2022), Boutique hotel Only You, aunque lo imaginaba, sin embargo, pensaba que era más de lo mismo, pero confieso que me llamaron la atención las imágenes y la “puesta en escena” que proponen para su nuevo evento. No se puede uno quedar con las dudas, hay que preguntar, siempre preguntar hasta encontrar. ¡Ah! otra cosa, viendo las anteriores ediciones, era para preguntarse, ¿qué es todo esto? e investigando, investigando, me salta a la cabeza: ¿cómo puede surgir de la cabeza de dos amigos, ideas así de geniales y sobre todo, llevarlas a cabo liando a medio mundo?.

DHANI - RAUL GOMEZ FOTO: Lucha de gigantes

Dos amigos, por azar del destino, se han unido y se han convertido en “comisarios improvisados” montando una “gorda” en el mundo del arte. Gabriel Suárez, de la familia de joyeros durante tres generaciones y Aleix Gordo, diseñador gráfico, muralista y enamorado de los colores, un buen día pensaron que comprar arte en las ferias era una actividad un poco fría, más que nada, pensando, que cuando la pieza que se está adquiriendo y que seguramente acompañará al comprador, durante un largo tiempo, “viviendo” en alguno de sus espacios privados, que si el acto de compra se realizaba en un lugar más acogedor, la experiencia del momento de la adquisición se convertiría en un recuerdo especial. En base a este brainstorming, decidieron crear algo diferente. Primero, el día que organizaran algo, tendría que ser en un lugar acogedor, en donde se pudiera pasar un buen rato, en donde también, se pudiera disfrutar del lugar de encuentro, además de ver obras nuevas y sorprendentes y en donde se pudiera tomar algo pero, que fuera cómodamente. Fueron sumando las ideas que se les venían a la cabeza y, obviamente, las ideas no terminaron allí, se les ocurrió que en sus eventos, los artistas deberían de estar presentes para que explicaran y convencieran a los visitantes, y que si su obra les llegaba, motivaba y les convencía, que la compren allí, estando delante de los autores.

La imaginación cuando se pone en marcha es infinita y la prueba de ello es la siguiente propuesta que esta pareja de amigos lanzaron a los artistas. No se queden conformes solo con la idea de reunir a algunos artistas para crear alguna obra y exponerla en un lugar divertido y cool de Madrid y que ellos participaran en los eventos. Todos han tenido un desafío: los organizadores lanzaron una idea y probaron si entre todos eran capaces de llevarla a buen puerto: Los artistas participantes no tendrán que enfrentarse al reto de inspirarse en la obra de otro gran pintor como en anteriores ediciones, iban a tener que crear pop traits de personas especiales.

En esta ocasión, el punto de partida es uno de los movimientos artísticos del siglo XX con mayor presencia en nuestro universo cotidiano: el arte pop.

AGATHA-JAVI BURGOS FOTO: Lucha de Gigantes

El espíritu de esta nueva entrega se define en palabras de unos de sus comisarios, Gabriel Suárez:

“`Lucha de Gigantes´ nace con un gran reto, que el arte no se perciba como algo elitista y de minorías, por eso, siempre, hemos querido ser cercanos y, a la vez, innovadores, esto conecta de manera muy certera con la visión menos purista y académica del arte pop” y tiene como único objetivo, convertirse en el trampolín para una nueva generación de artistas españoles y conseguir que sus creaciones lleguen aún más lejos, a nuevos públicos y con proyectos sorprendentes que conecten con el coleccionista del futuro.

Perez Reverte por Aleix FOTO: Lucha de Gigantes

Gabriel y Aleix han convencido a escritores, cineastas, actrices, diseñadores de moda, presentadores, humoristas de renombre internacional para ser protagonistas de la muestra.

Los comisarios han cambiado las características de la convocatoria y han ido un paso más allá. En esta tercera edición, que tiene lugar sólo 13 meses después de la primera, el desafío de los participantes es realizar un retrato de algunas de las figuras contemporáneas más célebres del panorama cultural español.

Este es el elenco de los personajes retratados de “Pop-traits”: Pedro Almodóvar, Arturo Pérez-Reverte, Najwa Nimri, Ágatha Ruiz de la Prada, Palomo, Marta Etura, Lorenzo Castillo, Raúl Gómez, Hugáceo Crujiente y Dani Martínez .

Y si queréis conocer el estilo de cada artista, voilà:

Mario Soria le otorga su punto surrealista y maestría técnica, Penrider la precisión hiper-realista de su lápiz y Aleix Gordo con su toque “manga”, Jaime Sancorlo lo adorna con su mundo retro y Dhani Barragan deconstruye sus iconos pop, Javi Gonzalez Burgos lo feminiza con su maravilloso y sutil toque infantil y naíf, Carlos Alvarez de las Heras se lo lleva a su estilo expresionista y por último, Sandra Rojo Picón lo conecta con su mundo onírico.

Por cierto, organizaron dos muestras antes de esta, una de Goya, otra de Frida Kahlo que con esto y lo de ahora, marcan un antes y un después.

Lo que hacen dos amigos, dos cabezas pensantes y dos currantes. ¡Vaya muestra!