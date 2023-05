Con bacterias hambrientas se restauran piezas de valor incalculable

Con técnicas sostenibles, el antes y el después de la restauración de la preciosa pieza del artista Jacopo Sansovino, La Virgen del Parto en Roma de la Basílica de San Agostino, es espectacular. Es una de las tantas y tantas joyas invaluables de la Ciudad Eterna que el paso del tiempo y las costumbres de los fieles había dañado. Las autoridades que se ocupan de estos temas en Roma, la Soprintendenza, decidió ponerse en contacto con el área Cultura y el "Proyecto Restituzione" del banco Intesa Sanpaolo, para restaurar la escultura y aquí está el resultado.

La virgen del parto hace seis meses INTESA SANPAOLO

La Virgen del Parto actualmente Intesa Sanpaolo

Anna Borzomati, la restauradora que ha tardado seis meses en conseguir este impecable y escrupuloso trabajo detalla para La Razón cómo ha hecho esta restauración: “Ha sido una intervención muy particular con métodos innovadores de limpieza con la ayuda de microorganismos, los “agentes” que ayudan a limpiar. Son bacterias seleccionadas que se han aplicado a las superficies del mármol y que han ayudado a limpiarlo. La bio restauración viene aplicándose desde algunos años” señala la señora Borzomati y recuerda otra gran obra restaurada con la misma técnica en Florencia: “Así lo han hecho también en la Capilla Medicea de Florencia, la obra de Miguel Ángel, realizada entre los años 20 y 30 del 1500. La técnica no se practica actualmente mucho pero deseamos que poco a poco se vaya introduciendo en los procesos de restauración porque es bio compatible cuidando cada milímetro de la pieza y también es menos dañino para el que ejecuta la restauración”confirma.

Pero ¿cómo se introducen las bacterias elegidas en el mármol?: “ Se introducen en un gel, pero previamente han estado en el laboratorio en “ambiente de cultivo” para dejarlas crecer hasta llegar al punto de estar hambrientas y este es el momento para trabajar con ellas, cuando se están muriendo de hambre” afirma.

Hablando con Silvia Foschi, responsable del Patrimonio Histórico Artístico y actividad Cultural del banco Intesa Sanpaolo, se descubre que este trabajo no se acaba nunca: “Recibimos la llamada de la Sopraintendeza de Roma para interesarnos por esta pieza para restaurarla y conservarla y hemos realizado este trabajo dentro de nuestro proyecto llamado “Restituzione”. Esta actividad nació en 1989 deseando mantenerse unido al Ministerio de la Cultura. En casi 35 años hemos apoyado la restauración de más de 2000 obras de arte que muchas de estas son monumentales, me refiero a que son inamovibles como el caso de este grupo escultórico de la Virgen del Parto. Hemos restaurado también por mencionar alguna la pintura de la cena de San Gregorio Magno creada por el artista Paolo Veronese (40 metros cuadrados). Lo hicimos en 2019 en ocasión de los 30 años de nuestra actividad. Esta pieza se encuentra localizada en el refectorio del Santuario de la Basílica de Monte Berico en Vicenza.

El área “Restituzione” de la Banca Intesa Sanpaolo funciona de la siguiente manera, está en contacto con las diferentes regiones de Italia para conocer las piezas que tienen necesidad de restaurar, más adelante, el comité científico las examina y se eligen aquellas que van a ser renovadas. Se organiza previamente de ser restauradas una exposición con las piezas elegidas y una vez finalizada la muestra se empieza a trabajar con ellas.

Antes Intesa Sanpaolo

Después INTESA SAN PAOLO

Gracias a las “nuevas bacterias” la escultura de la Virgen del Parto ha revivido y los fieles están felices porque este mes es el de la Madonna. Es una escultura que representa la maternidad, creada en la época del Renacimiento italiano . El artista Jacopo Sansovino la empezó a esculpir en un solo bloque de mármol en 1516 y la finalizó en 1521. El artista se inspiró en una cita de Apolo y en ella se nota la influencia de Rafael y de Miguel Ángel.

Esta basílica está "dedicada a las mujeres" como lo dice el padre Domenico rector de la basílica: “Las prácticas devocionales a través de los siglos, especialmente desde el XIX, habían oscurecido su esplendor, como la que instituyó el Papa Pío VII Chiaramonti que besando el pie de la virgen se ganaban indulgencias y también rezando el Ave María. Esta práctica le desgastó el pie izquierdo. Otra costumbre era la colocación de velas alrededor de la estatua y tocarla con aceites perfumados, vestirla a ella y al bebé con cortinas, joyas y coronas en la cabeza” concluye.

Cómo descubrir la impactante fachada de la basílica.

Una compañera de la Universidad Dante Alighieri en donde yo estudiaba, un día después del curso me preguntó si conocía la Chiesa delle Donne, y como en Roma hay tantas iglesias, capillas, basílicas, etc. etc, ésta particularmente no la conocía. Salimos de clase caminando por la Via dei Prefetti, seguimos por una calle estrechita, la Via d’Ascanio, dimos la vuelta a la izquierda por la Via della Scrofa y a continuación fuimos a la derecha por la Via delle Copelle y allí, de repente, me encontré con la majestuosa fachada de la Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio, una plaza "medio escondida" a unos pasos de la Piazza Navona. Es espectacular y ahora aún más con la escultura de la virgen restaurada y no hay que olvidar que aquí mismo se encuentra la obra de Caravaggio “Madonna dei Pellegrini” : Inconmensurable.