Billie Eilish, el grito que esperaba la Generación Z ya está aquí

Tiene 37 millones de seguidores en Instagram, 19 millones se suscribieron a su canal de YouTube y es la primera artista nacida en el siglo XXI en llegar al número uno de la lista de Billboard. Se llama Billie Eilish, es la nueva estrella de la Generación Z y hoy actúa en el Palau Sant Jordi de Barcelona y mañana llenará el WiZink Center de Madrid con miles de adolescentes gritando al último ídolo surgido en la industria.

Hay un rasgo que define a la irrupción de cada nueva generación: su necesidad casi enloquecida de reivindicarse encontrando cuanto antes, y casi sin búsqueda, a los dioses que guiarán cada una de sus disciplinas favoritas con las que llenar su tiempo. Y en música, la generación post-millennial ya tiene la suya: es Billie English, una muchacha angelina de 17 años cuya música y “look” representan características muy comunes al adolescente medio de hoy: estética cuidadosamente desordenada, melodías que puede cantar casi cualquiera, sentido urbano y enormes dosis de mal humor.

Hay bastantes cosas alucinantes en su carrera. Primero, que siempre quiso ser estrella. Segundo, que se esforzó para ello. Tercero, que es su hermano (Finneas O’Connell) quien le compone sus éxitos. Y cuarto, que destila un carisma arrollador sin necesidad de responder a los cánones modernos de belleza. El resto lo pone un equipo monumental que basa su actividad comercial en su extraordinario dominio de las redes sociales y la explotación de imagen y canciones a través de sus canales. Efectivamente, lo que viene a ser una estrella (y la música) del siglo XXI.

Parece que haya pasado mucho más de un año, pero publicó “When we all fall asleep, where do we go?” en marzo pasado para dinamitar las listas y hacerse millonaria. Todo un récord en estos tiempos que corren, tan ingratos para los ingresos y reconocimientos de los artistas noveles. Pero dio con la tecla al meter en una batidora a Avril Lavigne, Justin Bieber y Lana del Rey.

Con 14 años ya llamó la atención con la canción “Ocean Eyes” y es ahora, con los dos millones de copias vendidas de su último trabajo, cuando tiene el mundo en sus manos. Algo tendrá cuando gente tan dispar como Dave Grohl, Thom Yorke o Justin Bieber le mandan sus bendiciones. La chica que ansiaba la Generación Z ya está aquí.