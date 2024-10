"Brat", el disco del año de Charli XCX, se reedita con acento español

Charli XCX insufla este viernes nuevas energías al que muchos han considerado ya "el disco del año", "Brat", con una reedición que parece un panteón de las estrellas musicales más pujantes, de Ariana Grande a Billie Eilish, incluida la catalana BB Trickz y Dua Lipa hablando en español. Titulado "Brat and it's completely different but also still brat" (traducido, "Brat y es completamente diferente pero sigue siendo brat"), se trata de un álbum doble con 34 cortes: los 18 que incluía la reformulación con tres extras que ya lanzó en junio, solo unos días después del original, más otros 16 que son fruto de remezclar buena parte de esas composiciones junto a importantes aliados. Robyn, The 1975, Lorde, Tinashe, Troye Sivan, Addison Rae, Caroline Polachek, Bon Iver, Julian Casablancas... Todos participan en este disco, que se convierte así en una galería de músicos que están o han marcado la pauta de la modernidad en los últimos años.

Esa es precisamente la vitola que pasea actualmente la propia Charli XCX tras más de una década publicando discos en diversos formatos, cinco de ellos álbumes de larga duración, que siempre obtenían una gran valoración de la crítica y un grupo fiel de seguidores, pero dentro de unos márgenes comerciales algo modestos como para considerarla una artista de masas. Cuando más se postuló a esa posición fue al principio de su carrera, cuando en 2013 escribió la famosa "I Love It" de Icona Pop y cuando poco después, ya como intérprete, lanzó temas como "Fancy" junto a Iggy Azalea o el éxito "Boom Clap", quizás lo más conocido por el gran público.

El "boom" del "Brat summer"

Charlotte Emma Aitchison (Cambridge, 1992) se fue erigiendo poco a poco en una de las voces más representativas para la Generación Z y sus códigos, no en vano fue una de las participantes en la BSO de la feminista revisión cinematográfica de "Barbie" (2023). Riéndose precisamente del paternalismo que a menudo padecen las artistas femeninas, el pasado 7 de junio dio su golpe definitivo en la mesa con "Brat", cuyo título en inglés podría traducirse como "niñata" o "mocosa" y con una portada de color verde, entre lima y marciano, que anticipaba su carácter descarado. De repente ese tono imposible lo invadía todo, sobre todo memes, y se convertía en símbolo de una actitud, la de una chica "un poco descuidada y la que le gusta salir de fiesta, segura de sí misma, aunque tenga bajones y a veces diga tonterías", en palabras de la propia Charli XCX.

Nació así el "Brat Summer", es decir, el "verano Brat". El alcance sociológico del concepto fue tal que se tiñeron de verde hasta las redes sociales de la candidata demócrata a la presidencia de EE.UU., Kamala Harris. A ese gesto, la artista respondió con un sencillo mensaje en X: "kamala IS brat". Aun así, el sexto álbum de Charli XCX se vio privado del número 1 en las listas de su país, después de que Taylor Swift publicara en paralelo una versión de su 'The Tortured Poets Department' solo para Reino Unido y retuviera así la máxima posición una semana más.

Charli XCX, actuando en el Primavera Sound de Barcelona PRIMAVERA SOUND

Esa rivalidad parecía venir de lejos, al menos de la época en la que las dos salían con miembros de The 1975, por un verso que parecía dirigido a la estadounidense en la canción 'Sympathy Is a Knife': "No quiero verla más en el backstage del concierto de mi novio". Su autora comentó después que era en realidad una reflexión sobre sus episodios de ansiedad y baja autoestima y pidió que sus seguidores dejasen de atacar a Swift, quien a su vez le respondió con elogios: "Lleva una canción a lugares donde no esperarías que fuera y lo ha hecho una y otra vez durante más de una década. Adoro que un trabajo duro como el suyo dé sus frutos".

Humor y provocación

Cuatro meses después, podría ser que Charli XCX tenga por fin su esperado número 1 arropada por un plantel de estrellas, incluida una Dua Lipa que solo aparece para mostrar el buen curso de sus clases de castellano recitando dos frases ("Hay una fiesta en mi casa. ¡Vengan!"). Hay más representación española y no se trata ni de Rosalía (cuyo nombre estuvo mucho tiempo sobre la mesa) ni Bad Gyal (por la que en el pasado expresó su admiración, un gesto al que la catalana desmereció en una entrevista a "Jenesaispop").

La joven barcelonesa BB Trickz la acompaña a solas en el segundo corte, "Club Classics", tras saltar desde TikTok y convertirse desde el año pasado en la nueva sensación de la música urbana, en parte gracias a versos cargados de humor y mucha provocación. ¿Supondrá esta colaboración ahora su despegue internacional?