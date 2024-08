Ni The Weeknd ni Swift: Billie Eilish es la artista más escuchada del mundo

Desde que lanzó en mayo de este año "Hit me hard and soft", Billie Eilish no hace más que batir récords. Con este tercer álbum de estudio, la cantante estadounidense se ganó a la crítica musical internacional, encabezando las listas de reproducción en más de 20 países. El disco debutó en el número dos de la lista de más vendidos de "Billboard", dotando a este nuevo proyecto de un óptimo arranque. Ahora, la artista suma un nuevo logro, y esta vez supera a artistas como Beyoncé, The Weeknd o Taylor Swift: Eilish se ha convertido en la artista más escuchada del mundo en las plataformas musicales.

El disco está compuesto por diez canciones, escritas y compuestas por la cantante junto al también artista Finneas O'Connell, su hermano. En estos temas, Eilish reflexiona sobre el amor, su relación con su yo interior, así como su forma de lidiar con el mundo adulto. Destacan títulos como "Lunch" o "Chihiro", así como su colaboración con Charlie XCX en el remix de "Guess" se ha valorado como uno de las mejores fusiones del año. No es para menos, por tanto, que este disco le haya ayudado a superar en reproducciones nada menos, por ejemplo, que a Swift, quien cuenta con 91 millones de oyentes mensuales.

Pero el artista que se ha visto rebasado pese a sus vertiginosas cantidades de escucha es The Weeknd: con 100,1 millones de oyentes mensuales, Eilish se ha puesto por encima del cantante canadiense, dejándole en segundo puesto a nivel mundial. De hecho, el propio compositor ha motivado a sus seguidores a que escuchen la obra de Eilish, compartiendo un mensaje en el que se observa su crecimiento.

Así, la de "Bad guy" se posiciona como líder en las plataformas por primera vez en su carrera. A 22 de agosto, suma 106,1 millones de oyentes mensuales: "No me lo puedo creer. Número uno del mundo. Os quiero mucho a todos, es lo más loco de la historia", escribe Eilish en su perfil de Instagram. Esto, por tanto, se suma a otros logros que viene conquistando de la mano del mencionado álbum, como fue su actuación en el cierre de los Juegos Olímpicos de París, o la citada fusión musical con la artista y productora pop del momento.

Pero la aventura de "Hit me hard and soft" aún está por llegar, pues la gira mundial arranca en septiembre: arrancará el día 29 en Quebec, Canadá, y llevará a la cantante por diferentes ciudades de Estados Unidos o Australia. También viajará a Europa, actuando en Irlanda, Alemania, Holanda, Italia, Francia o España: en nuestro país estará el 14 y 15 de junio de 2025, y ambos conciertos se celebrarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona.