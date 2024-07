Dónde ver gratis "Alcarrás", el éxito de Carla Simón que le valió 11 nominaciones a los Goya

Con "Verano 1993" ("Estiu 1993"), Carla Simón aterrizó en el cine español con la cabeza bien alta. Basado en su propia infancia, la directora fue reconocida con creces con esta cinta, con la que ganó sus tres primeros Goya, a Mejor dirección novel, a Mejor interpretación masculina de reparto (David Verdaguer) y a Mejor actriz revelación (Bruna Cusí). Esta fue su gran carta de presentación en el largometraje, pero sin duda el éxito le llegó a Simón con "Alcarrás". Estrenada en 2022, con esta cinta, de nuevo rodada en catalán, la directora se alzó con el Oso de Oro en la 72ª edición de la Berlinale, convirtiéndose en la primera película en catalán en recibir tal reconocimiento.

"Alcarrás" fue preseleccionada por la Academia de Cine española para representar a España en la 95ª edición de los Premios Oscar y, aunque finalmente no pasó el corte, sí que fue protagonista en unos premios más a nivel nacional: los Goya. La película obtuvo, para los premios cinematográficos de mayor prestigio de España, 11 nominaciones, incluidas a Mejor película, Mejor dirección, Mejor guion original, Mejor dirección de producción o Mejor montaje. No obstante, y pese a estar entre las películas favoritas de aquella 37ª edición, la cinta finalmente se fue de vacío, frente a unas galardonadas "As bestas" o "Modelo 77".

Carla Simón, con el Oso de Oro que ganó en el Festival de Berlín por «Alcarràs» - EFE/EPA/CLEMENS BILAN CLEMENS BILAN

La segunda cinta de Carla Simón sigue siendo, no obstante, una de las más aplaudidas por parte de crítica y público en nuestro país. Y su libre accesibilidad ahora es más posible que nunca. Dos años después de estrenarse en salas, "Alcarrás" al fin aterriza en una plataforma de streaming, donde puede verse de forma gratuita. La cinta está incluida en el catálogo de RTVE Play, plataforma de streaming gratuita de la misma corporación audiovisual. Por ello, para ver el filme tan solo hay que registrarse en dicha plataforma, sin necesidad de suscripción. Una forma de verla totalmente gratis, pues hasta ahora tan solo se podía ver en Prime Video o Apple TV+, pero con necesidad de compra.