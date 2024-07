La fiscalía francesa pide la imputación de Benoit Jacquot por la violación de Julia Roy e Isild Le Besco

La Fiscalía francesa ha solicitado este miércoles la imputación del cineasta Benoit Jacquot por la violación de Isild Le Besco y Julia Roy, según el medio francés "Le Parisien". El cineasta fue detenido el pasado lunes para ser interrogado, igual que el también cineasta Jacques Doillon, que fue liberado por "razones médicas". Sin embargo, 48 horas después la fiscalía pide para Jacquot la inculpación formal contra él por "violación, agresión sexual y violencia, presuntamente cometidos entre 2013 y 2018" contra Julia Roy, y por "violación de menor por persona con autoridad, violación por conviviente, presuntamente cometidos entre 1998 y 2000, y en 2007" contra Isild Le Besco.

Además, la Fiscalía ha señalado que quiere que Jacquot quede en libertad bajo control judicial. La investigación se inició a raíz de la denuncia de Judith Godrèche. La actriz de 52 años acusó públicamente a principios de febrero a Benoît Jacquot de violación y luego a Jacques Doillon de violencia sexual, desencadenando una nueva tormenta en el #MeToo del cine francés.

Varias actrices, entre ellas, Judith Godrèche, acusan a los dos hombres de violación y agresión sexual. Los hechos que investiga la Fiscalía de París se remontan a la adolescencia de Godrèche. Jacquot ya había hablado en público de la relación que mantuvo con ella en los 80, cuando él tenía 40 años y ella apenas 15. Se justificó alegando que la mayoría de edad sexual en el momento de los hechos denunciados era de 15 y que la relación había sido puramente amorosa.

Godrèche rompió su silencio en febrero y denunció al director, ganador de tres premios César por «Los adioses a la reina». La actriz señaló también a Doillon, por dos episodios de abusos. Las abogadas de los cineastas, Julia Minkowski y Marie Dosé, siguen un patrón similar al de la defensa de Depardieu. El actor negó las acusaciones en su contra en una carta abierta publicada en «Le Figaro» en octubre de 2023. Denunció un linchamiento orquestado por lo que llamó «el tribunal de medios»: «No puedo aceptar lo que he estado escuchando y leyendo sobre mí durante los últimos meses. Pensé que no me importaba, pero no, me importa. Todo me está afectando». Y añadió: «Nunca, nunca he abusado de una mujer».