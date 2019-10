El Museo Victoria and Albert corrige la autoría de unas fotografías de Auguste Rodin

La revolución de las cartelas. El rectificador de museos. El que camina ojo avizor. La denominación del arte. La pintura justa. El reconocimiento del artista. Innumerables títulos se podrían adjudicar a esta situación (que se repite en cierta manera). El museo Victoria and Albert de Londres ha corregido la autoría de sus fotografías del escultor francés Auguste Rodin tras el aviso de un diseñador gráfico. Y no es la primera vez que esto ocurre. Se trata de Luis Pastor, español afincado en Luxemburgo que ya ha atrapado la atención de otros museos para el mismo fin: reconocer a Rodin como autor o protagonista de ciertas obras.

El diseñador mandó su petición por correo y la respuesta no se hizo de rogar: Catlin Langford, conservadora del departamento de fotografía del museo londinense, agradeció el aviso de Pastor y, tras verificarlo, procedió a su corrección. Pero la vía que este diseñador toma para comunicarse no es el correo electrónico ni ordinario, sino que otras veces ha utilizado su usuario de Twitter. A través de esta red social y con el apoyo de otros usuarios, ha hecho viral varias historias relacionadas con la pintura, sus autores y su posición en las salas de los museos.

Por ello, no es la primera vez que ocurre algo parecido. La última vez fue en julio. Pastor, durante un paseo en el museo Lázaro Galdiano de Madrid, no pudo contenerse cuando vio que un retrato de Auguste Rodin estaba mal identificado: la cartela decía que se trataba de Leopoldo II de Bélgica. "Fue como si hubiese visto una foto de un amigo que se llama Manuel y después ves que hay otro nombre escrito", explicó en su momento a LA RAZÓN. Ante esto, no dudó en buscar pruebas que demostraran que ese retrato se trataba del escultor y, vía Twitter, "nombré al Lázaro Galdiano y fueron estupendos conmigo, al poco tiempo me contestaron dándome la razón y modificaron la cartela así como su base de datos".

Los expertos del museo de la calle Serrano de Madrid, cuando verificaron la petición del diseñador, dieron con una fotografía realizada por George Charles Beresford que coincidía con el protagonista de su retrato. Y fue esta una de las imágenes que ahora se rectifican junto a otras 5 en el Victoria and Albert museum, respuesta que ha materializado apenas dos días después del aviso.

Pastor ha revolucionado de nuevo su cuenta de Twitter. Pues con estas dos historias relacionadas con Rodin y la que tuvo con respecto al Museo del Prado, ya se le podría llamar experto en llamar a la solución de errores y malentendidos. El caso del Prado fue con respecto a "El Cid", una obra de Rosa Bonheur que la pinacoteca tenía en su almacén y que, como tenía previsto, ahora ha expuesto en la sala de pintura del siglo XIX. Esto, además, respondió a la petición de Pastor, gran seguidor de la pintura de Bonheur y, al enterarse de que el Prado poseía una de sus obras, pidió que se expusiera a través de Twitter. Y, coincidiendo con los planes del museo, lo consiguió.