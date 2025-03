Entrevista a Katya Adaui: “La literatura nos da la ilusión de que hay una comunicación posible”

narrativa contemporánea en habla hispana. Con un estilo sensible y una prosa cargada de matices ha construido una obra literaria que indaga en los vínculos humanos, la memoria y la identidad. Katya Adaui es una de las voces más destacadas de laCon un estilo sensible y una prosa cargada de matices ha construido una obra literaria que indaga en los vínculos humanos, la memoria y la identidad.

En “Un nombre para tu isla”, su libro de cuentos más reciente, nos sumerge en relatos que exploran el desarraigo, la pertenencia y la fragilidad de las relaciones interpersonales. La autora atiende a LA RAZÓN para hablarnos sobre su proceso de escritura, las temáticas que atraviesan su obra y su visión sobre la literatura.

Pregunta: ¿Por qué eligió el título Un nombre para tu isla?

Respuesta: Mientras escribía, me di cuenta de que en el libro iba a haber mucho mar y río, y que la isla, como cualquiera de nosotros, no es algo que surge de repente, sino que se forma con el tiempo, sedimentándose. Me pareció interesante que nunca se mencione explícitamente el nombre de la isla en el libro. Incluso en el cuento sobre la isla se menciona que tuvo distintos nombres, y nadie se pone de acuerdo sobre cuál es el correcto. Me interesaba reflexionar sobre cómo nombramos las islas que somos, porque, en el fondo, nadie sabe realmente quién es. Nuestras islas existen en relación con las de los demás.

P: Su libro explora las relaciones humanas de manera profunda. ¿Cómo eligió las temáticas que quería abordar?

R: Quise que hubiera mucho diálogo y que fuera un texto sobre los vínculos: las amistades, los desplazamientos, esa sensación de estar en tránsito o de sentirse extranjero incluso en el propio país. Me di cuenta de que estaba explorando el deseo de pertenencia y la búsqueda de un idioma común. Los cuentos fueron surgiendo en el orden en que los escribí, y cuando miré el conjunto, entendí que había una unidad subyacente, aunque en el proceso no supiera exactamente hacia dónde iba.

"Mi ritual es no rendirme, seguir hasta que el texto funcione en la oreja y en el corazón"

P: ¿Cómo fue el proceso de escritura de Un nombre para tu isla? ¿Hubo momentos en los que la historia la sorprendió?

R: Todo comenzó durante unas vacaciones en las que fui a bucear. Me prometieron un fondo marino lleno de peces, pero estaba devastado. De pronto, me gritaron que me moviera porque llegaba una lancha con música a todo volumen. Me generó una doble desilusión: ni había mar intacto ni silencio. Pensé: “Tal vez no hay que viajar para encontrar tranquilidad, quizás la verdadera vacación es estar en casa leyendo o cocinando”.

De esa mortificación nació la idea del libro. Los cuentos fueron surgiendo de manera orgánica. Me interesaba hablar de amistades en una casa flotante, de conversaciones sinceras, de la idealización y su confrontación con la realidad. Luego, llegó el cuento del niño, que cambia el tono del libro, añadiendo una sombra a la luminosidad de los primeros relatos. El libro transita entre la luz y la oscuridad, explorando la expectativa y la realidad.

P: ¿Tiene algún ritual o hábito que la haya acompañado durante la creación del libro?

R: Leo mucho cuando estoy escribiendo. Me sumerjo en la lectura más de lo habitual. Mi ritual es la reescritura: a veces puedo escribir un texto en dos días, pero no lo termino hasta seis meses después. Reescribo tres o cuatro veces más de lo que escribo originalmente. Me obsesiona que cada oración esté bien puesta, que los diálogos suenen naturales. Incluso los actúo en voz alta, me volteo y respondo como si fuera el otro personaje. Mi ritual es no rendirme, seguir hasta que el texto funcione en la oreja y en el corazón.

“Un nombre para tu isla”, libro de la escritora Katya Adaui

P: ¿Cree que la literatura que explora los vínculos afectivos y las relaciones humanas puede ser interpretada de diferentes maneras según la edad del lector?

R: Sí, absolutamente. Cada lector lleva su propia experiencia a un texto. Hay quienes podrían pensar que Un nombre para tu isla es un libro infantil por su título, pero no lo es. No escribo pensando en transmitir un mensaje específico, porque el efecto de un texto no está en mis manos. Solo aspiro a que alguien lo lea y que le hable a su corazón. Ese es mi objetivo y mi alegría.

P: ¿Qué papel cree que juega la literatura en la sociedad actual, especialmente al abordar la identidad y la memoria?

R: No creo que la literatura deba jugar un papel específico. Es un ejercicio de libertad, placer y búsqueda. Cada escritor tiene su propia ética y decisión sobre lo que quiere iluminar. No es necesario escribir sobre identidad o memoria, pero si esos temas nos importan, inevitablemente aparecerán en nuestra obra. Leer nos conecta con relatos antiguos y nos permite imaginar un futuro posible. No le doy a la literatura un rol sagrado ni una función única, pero nos da la ilusión de que hay una comunicación posible, de que existe un mañana.

P: ¿Le interesa explorar nuevos géneros o formatos en el futuro?

R: He escrito cuentos, novelas y libros infantiles. Me interesa el formato digital, siempre que conviva con el libro en papel. No creo que pueda escribir terror, por ejemplo, aunque me gusta leerlo. Con el tiempo, uno aprende qué puede y qué no puede hacer. Un nombre para tu isla ya fue un reto para mí, porque es más luminoso y narrativo que mis libros anteriores, con textos más largos. La escritura nunca es una zona de confort; siempre es un descubrimiento.

P: Para finalizar, ¿podría recomendarnos algún libro o autor que la haya inspirado recientemente?