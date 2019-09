¿Dónde dije digo, digo Diego? Lucrecia Martel, que montó el escándalo el primer día de esta 76ª edición de la Mostra veneciana declarando que no asistiría a la proyección de gala de «El oficial y el espía» para no aplaudir la película de un cineasta acusado de violación, no solo ha acabado aplaudiéndole sino que le ha concedido el Gran Premio del Jurado. Lo recogió Emmanuelle Seigner, la esposa de Roman Polanski, que fue excepcionalmente escueta en su discurso de agradecimiento, que no incluyó a los miembros del jurado. ¿Qué significa ese premio? Lo decía Martel antes de leer el palmarés. Estos días han servido para hablar, debatir, intercambiar opiniones sobre el cine y el mundo. ¿Qué hay, pues, más consistente, más inteligente, que reevaluar nuestros dogmas de fe, confrontarlos con lo que vemos para entender mejor la realidad? El premio a Polanski no es una bajada de pantalones de Martel, como tampoco lo es darle el León de Oro a «Joker». Esa es, de hecho, la elección más previsible por parte de una cineasta que dijo no a los norteamericanos cuando le ofrecieron dirigir «Black Widow». Dándole dos vueltas, la coherencia del palmarés, por muy discutible que sea, es impresionante.

Exceptuando el premio al mejor director, a Roy Andersson por la magnífica «Sobre el infinito», todas las películas premiadas son explícitamente políticas. ¿Acaso no lo es «Joker» la historia de un marginado que lidera, a su pesar, una revolución popular contra el sistema? Oscuro y enfadado, el filme de Todd Phillips –que recogió el León de Oro acompañado de Joaquin Phoenix, auténtico co-autor de su puesta en escena– responde al tsunami de franquicias superheroicas vomitándole ácido en la cara. Aunque no fuera un premio merecido –¿dónde está «Ema», de Pablo Larraín?–, y más allá de su victimismo autobiográfico, la película de Polanski cuestiona los valores del poder judicial en un sistema que siempre va a ocultar sus errores a costa de defender la verdad.

Fue significativo que los discursos de los ganadores al premio al mejor actor y mejor actriz –justo en el caso de Luca Marinelli, protagonista de la italiana «Martin Eden», que todas las quinielas situaban como firme candidata al León de Oro; inmerecido en el caso de Ariane Ascaride, que ha estado mucho mejor en otras ocasiones que en la lamentable «Gloria Mundi»– estuvieran dedicados a los refugiados. Es decir, fueran, en cierto modo, declaraciones anti-Salvini. Un emocionadísimo Marinelli, que en la película de Pietro Marcello interpreta a «un marinero que busca la verdad», dedicó el premio a «todos los marineros que salvan vidas en el Mediterráneo». Ascaride–-que, como su marido, Robert Guédiguian, pertenece a la generación que fue joven en el mayo del 68– recordó que su familia, italiana, emigró a Francia, y dedicó el premio a «todos los que yacen en el fondo del Mediterráneo». Incluso Yonfan, feliz con su premio al mejor guion a «No7 Cherry Lane», uno de los títulos más sorprendentes a competición, hizo alusión a las protestas que han estallado en Hong Kong en los últimos tiempos. Es obvio que Lucrecia Martel y sus compañeros de jurado se han comido con patatas las expectativas y previsiones de la Prensa, y que fuera del palmarés han quedado películas tan estimulantes como «Marriage Story» o «Ad Astra», pero si lo único que se le puede pedir a un palmarés es una filosofía, una línea de pensamiento, han hecho un trabajo extraordinario.

Este es el palmarés completo del jurado, presidido por la argentina Lucrecia Martel, en su principal sección competitiva.

Sección oficial

León de Oro: "Joker" de Todd Phillips

León de Plata al mejor director: Roy Andersson por "About endlessness"

Gran Premio del Jurado: "El oficial y el espía" de Roman Polanski

Premio Especial del Jurado: "La mafia non è più quella di una volta" de Franco Maresco

Copa Volpi a la mejor actriz: Ariane Ascaride por "Gloria Mundi"

Copa Volpi al mejor actor: Luca Marinelli por "Martin Eden"

Mejor guion: "Nº7 Cherry Lane" de Yonfan

Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Toby Wallace por "Babyteeth"

Horizontes

Mejor filme: "Atlantis" de Valentyn Vasyanovych

Mejor dirección: Théo Court por "Blanco en blanco"

Premio especial del jurado: "Verdict" de Raymund Ribay Gutierrez

Mejor interpretación femenina: Marta Nieto por "Madre"

Mejor interpretación masculina: Sami Bouajilla por "Un fils"

Mejor guion: "Revenir" de Jessica Palud

Mejor cortometraje: "Darling" de Saim Sadiq

Otros premios

Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima: "You Will Die at 20" de Amjad Abu Alala

Premio a la mejor película de realidad virtual: "The Key" de Celine Tricart.

Premio a la mejor experiencia en realidad virtual: "A Linho" de Ricardo Laganaro.

Premio a la mejor historia de realidad virtual: "Daughters of Chibok" de Joel Kachi Benson.

Mejor documental sobre el cine: "Babenco - Alguém tem que ouvir o coraçao e dizer: Parou", de Barbára Paz.

Mejor restauración: "Extase", Gustav Machatý.