Josefina Molina, Premio Nacional de Cinematografía 2019

El jurado del Premio Nacional de la Cinematografía correspondiente a 2019 ha otorgado el galardón a la directora de cine, guionista y directora teatral Josefina Molina.

El jurado “ha querido reconocer a Josefina Molina, directora y guionista pionera del cine español, como referente de varias generaciones de cineastas presentes y futuras subsanando una deuda histórica con su carrera. Su mirada libre y sin prejuicio ha sido esencial para comprender la situación de la mujer en los años de la Transición y la consolidación de la democracia. Cineasta y maestra de cineastas, su labor demuestra un empeño personal porque haya una mayor representación de mujeres en la industria cinematográfica”.

“Molina abordó de manera valiente la vanguardia, la autoficción y el clasicismo en su obra”, ha destacado también el jurado del Premio.

Molina ha defendido tras conocerse la noticia este viernes 30 de agosto el movimiento 'me too' por "manifestar y visualizar una realidad" del mundo cultural y cinematográfico.

"Me parece bien el 'metoo'. A mí no me ha ocurrido vivir el acoso sexual en el trabajo, pero sí es cierto que a las mujeres se nos consideraba de una manera distinta, éramos casos extraños y se nos miraba con reparo", ha señalado en una entrevista con Europa Press la cineasta.

Pese a que el jurado considera a Molina una "pionera", ella misma ha rechazado esa etiqueta. "Yo no lo he sido, hubo verdaderas pioneras como Rosario Pi y luego llegaron Cecilia Bartolomé o Pilar Miró. Nosotras hemos contribuido a fortalecer la idea de que las mujeres también tienen un punto de vista que puede transmitirse a través de la imagen", ha indicado.

De hecho, la cineasta entiende este premio como "algo que afecta a la colectividad". "Me ha dado mucha alegría por todo lo que representa: es una demostración de que a mi generación ahora se la tiene en cuenta. Me gusta tanto que las mujeres estemos representadas, se fijen en nosotras y valoren nuestro trabajo", ha defendido.

La directora de 'Esquilache' ha celebrado que hoy en día haya una "nueva generación" de cineastas que "estén hablando de lo que le pasa a las mujeres, si bien ha alertado de que todavía queda "mucho por cambiar".

"Las mujeres todavía lo tienen difícil porque hay un techo de cristal. Laboralmente estamos en desigualdad, se ha avanzado mucho pero tenemos que seguir batallando por conseguir más cosas. El tema fundamental es que tengamos la igualdad de oportunidades y presupuesto, porque con menos dinero hay menos visibilidad", ha afirmado.

A sus 82 años, Molina no ha cerrado la puerta definitivamente al cine --no rueda desde el año 1988--, pero cree que el mundo "ha cambiado demasiado". "Nunca puedes decir esto no lo haré porque lo más probable si se te presenta la ocasión lo hagas, pero prefiero dejar el sitio a las nuevas generaciones. Hay un momento en que se detecta muy bien que tu generación ha pasado a la reserva", ha ironizado.

El Premio Nacional de Cinematografía lo concede el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), organismo adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte y está dotado con 30.000 euros.

Jurado

El jurado ha estado presidido por Beatriz Navas, directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, y Jaime Alejandre, subdirector general de Promoción y Relaciones Internacionales del ICAA, ha actuado como vicepresidente.

Como vocales, han estado presentes Azucena Rodríguez, por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España; Ángela Armero, por Autores Literarios de Medios Audiovisuales; Pedro Casablanc por la Unión de Actores y Actrices y Nieves Maroto por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA). A propuesta del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales han asistido Cristina Zumárraga, Diego San José y Miguel Fernández-Rodriguez. También ha ha actuado como vocal la galardonada el año pasado, Esther García.

Biografía

Josefina Molina Reig (Córdoba, 1936), es directora de cine, guionista, realizadora de televisión y directora teatral. En su haber figuran algunas obras tan destacadas como los largometrajes Función de noche (1981) y Esquilache (1988), o la serie de televisión Teresa de Jesús (1984).

En España, es una pionera del cine rodado por mujeres (fue la primera mujer que obtuvo el título de directora-realizadora en la Escuela Oficial de Cinematografía).

En 1964 inicia su trayectoria profesional en TVE, donde ha dirigido todo tipo de programas como realizadora y guionista. Su actividad como realizadora en TVE, con series como El camino y Entre naranjos, estuvo siempre marcada por el rigor creativo. Su realización más destacada para el ente público, fue la serie Teresa de Jesús, interpretada por Concha Velasco.

En 1973 dirige su primera película, Vera, un cuento cruel; en 1989 estrenó el drama histórico Esquilache, basado en la obra de Antonio Buero Vallejo Un soñador para un pueblo; en 1991 dirigió Lo más natural, nominada al Goya a Mejor Actriz, Mejor Dirección Artística y Mejor Banda Sonora Original, ganando este último.

El Consejo de Ministros le concedió en junio de 2006 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y en 2012 recibió el premio Goya de Honor. Por su parte, la Academia de Televisión de España le otorgó en 2003, el premio Toda una vida.

Es directora de cinco largometrajes y cinco cortometrajes: Aquel humo gris (1967), Melodrama infernal (1969), Esquilache (1989), Lo más natural (1991), y La Lola se va a los puertos (1993).

En 2006 fundó, con las también cineastas Isabel Coixet e Icíar Bollaín, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), de la que fue presidenta de honor.

En marzo de 2015, fue elegida académica de número por la sección de Nuevas Artes de la Imagen de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.