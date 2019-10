La leyenda negra de Nerón

Los biógrafos de época romana que trataron sobre Nerón (en su mayoría posteriores a él en algunas décadas) dibujaron una imagen de este que, en buena medida, ha perdurado e incluso se ha potenciado a través de la tradición cristiana occidental y, más recientemente, del cine y la televisión. Allá por finales del siglo I y comienzos del II d. C., lo acusaban aquellos de pirómano, megalómano, incestuoso, matricida, déspota, caprichoso, envidioso y otras tantas aberraciones, e incluso dijeron –o así lo menciona Suetonio– que su propio padre, Domicio Ahenobarbo, al felicitarlo sus amigos por el nacimiento de su hijo, exclamó que nada había podido nacer de él y de Agripina que no fuera detestable.

Cantar durante el terremoto

Nerón hizo gala desde el principio una fascinación fuera de lo común por las artes musicales y el teatro, y ya de niño despertó su interés en este campo. En cuanto ascendió al trono, su pasión fue en claro aumento, y su empeño era tal que cuando debutó ante el público en Nápoles –corría ya el año 64–, no dejó de cantar pese a que un terremoto sacudió todo el teatro, y en general cuando actuaba no permitía que nadie saliera hasta que hubiera terminado, hasta el punto de que algunos tenían que huir saltando por detrás de las gradas e incluso había quien se hacía el muerto para que lo llevaran fuera. Como todo buen divo que se preciara, no recibía bien las críticas negativas, y con el tiempo su confianza en sí mismo fue creciendo hasta tal punto que se obsesionó con la idea de ser como Apolo, cuyo arte con la música obviamente no tenía parangón, además de un gran auriga, como él mismo se jactaba de ser. Una vez, compitió en las carreras de cuadrigas de los Juegos Olímpicos conduciendo un carro tirado por diez caballos –para mayor gloria– y a punto estuvo de matarse. Probablemente podría verse también un vínculo entre los papeles teatrales que representó y su propia historia, con una cierta predilección por personajes matricidas como Edipo, Orestes o Alcmeón. Lo cierto es que no rehuía la tragedia... Incluso cuando le vaticinaron que un día sería depuesto, pronunció aquellas famosas palabras: «El arte nos sustentará», aunque cuando llegó el momento, en su huida precipitada olvidó su cítara, y solo llevó consigo un puñal con el que se quitó la vida.

Nerón lo tenía todo para ser censurado por sus coetáneos, y para colmo de males, se decía de él que persiguió a los cristianos y les sometió a varios tormentos. Su mala prensa estaba asegurada y, tal como habría dicho un antiguo antepasado político suyo de cierto renombre, su suerte estaba echada, por los siglos de los siglos. O quizá no...