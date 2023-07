Alice Kellen: «Los cuentos consiguen crear lectores y eso nunca es fácil»

La escritora Alice Kellen (Valencia 1989) fue la autora más vendida en 2022. Sus libros de literatura romántica juvenil y adulta sobre relaciones personales y sentimientos han seducido a más de dos millones de lectores. Kellen, que acaba de publicar «Donde todo brilla» (Planeta), recomienda «Cleopatra y Frankenstein», de la británica Coco Mellors.

¿Por qué lo elige?

Es su primera novela, tardó siete años en escribirla y me gustó mucho. La empecé sin muchas expectativas, pero creo que refleja muy bien la sociedad de hoy, cómo la percibimos y cómo nos enfrentamos a la vida y al amor.

¿Qué destaca de ella?

Su escritura, su estilo punzante e ingenioso, donde se entiende más por lo que calla que por lo que dice, es muy sutil. No te lo da todo masticado. Hay que leer entre líneas, intuir en los silencios. Me ha sorprendido gratamente su toque moderno, pero sin perder profundidad. Creo que ha conseguido encontrar el tono perfecto sobre los vínculos de mi generación: cómo hablamos, pensamos y enfocamos las cosas.

¿Es novela romántica?

No, gira en torno a una veinteañera y un hombre de cuarenta en Nueva York con una relación tormentosa, con más sombras que luces. Un matrimonio complicado y personajes complejos. No es una historia de amor bonita.

¿Para quién lo recomienda?

No es para adolescentes, sino para adultos que gusten de personajes imperfectos y temas actuales como el matrimonio, el elitismo, el sexo, las adicciones, los problemas mentales, el feminismo…en definitiva de uno mismo.

Usted viene de la novela juvenil. ¿Ha dejado esa faceta?

Con el tiempo me ha ido apeteciendo hacer otras cosas, personajes de otras edades, intereses y problemas porque vas creciendo s y los temas de los que te apetece hablar cambian, pero me gusta mucho la literatura juvenil e infantil. Los cuentos crean lectores y no es fácil. A esas edades se necesitan libros que enganchen. Para mis hijos no siempre busco un cuento con un aprendizaje concreto, sino que sean divertidos, que se rían y sean entretenidos.