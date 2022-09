Susana Fortes: «”El río” es uno de esos libros que está tocado por la gracia»

Existe algo en la literatura de Susana Fortes que atrapa. Su narrativa crea conexiones profundas con el lector, de forma que le hace partícipe y despierta su empatía. Así lo hace en su nueva novela de misterio, «Nada que perder» (Planeta), donde refleja lo que realmente le interesa de la lectura: trasladarse a las vicisitudes de un mundo paralelo. Algo que ella experimentó, precisamente, durante la lectura del libro que escoge como favorito.

¿Qué libro es?

«El río», de Rumer Godden, que es una autora inglesa de origen indio. También hay una película preciosa, de Renoir, es de esos pocos casos en los que tanto el libro como la cinta están a la misma altura. Es la historia de una familia británica en la zona de Bengala, en la India. Es una joya, uno de esos libros que están tocados por la gracia. Primero, porque son dificilísios de escribir. Segundo, porque no dependen de la voluntad del autor, sino de los azares. Y tercero porque la belleza siempre es un misterio. Este libro lo tiene todo.

¿Qué le transmite?

El simbolismo de la infancia. La niña protagonista afronta el paso del tiempo, pero al mismo tiempo es testigo de relacciones de amor, de ese misterio que guardan los lugares diferentes, con cambios de cultura. Tiene todo lo que debe tener la gran literatura: magia, emoción, riesgo...

¿Cómo lo descubrió?

Me lo recomendó un amigo. Y funcionó. Una de las cosas más bonitas es elegir un libro para alguien, porque es un regalo único. Si aciertas, esa persona no se olvida de ti en la vida, porque le has regalado algo más que un material. Le has regalado un universo.

¿Qué recuerda aprender durante su lectura?

El paso de la infancia a la adolescencia, relacionado con la idea del río, como algo que siempre avanza, contando con sus afluentes. Esa ida de cómo se va abandonando ese mundo de la infancia, la pérdida de la inocencia, descubrir el mundo adulto... Todo ello contado de una manera exquisita, con gran sensibilidad y naturalidad.

Rumer Godden (1907-1998) fue una escritora inglesa FOTO: Wikimedia

¿A quién le recomendaría «El río»?

Este libro lo he regalado mucho, lo que ocurre es que yo elijo el título en función de la persona. Hay libros que son para gente más especial, y este lo he regalado y recomendado. Siempre que lo he hecho me han asegurado que es una maravilla, al igual que la película de Renoir, que está muy bien conseguida.