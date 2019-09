Pink Floyd: 13 horas inéditas para ver las estrellas

Día 15 de julio de 1989. Venecia celebraba, como cada segundo domingo de julio desde hace cinco siglos, su fiesta más importante, la del Redentor. Aunque acostumbrada a la algarabía habitual de esa cita, la ciudad italiana no estaba preparada para lo que ocurrió aquella noche cuando Pink Floyd se subió a un escenario flotante instalado frente a la Plaza de San Marcos para tocar ante 200.000 personas. Los primeros acordes de «Shine on you crazy diamond» pusieron al multitudinario público de pie y marcaron la emoción y energía de un concierto gratuito que se volvería legendario en el nutrido repertorio de grandes espectáculos que acumula Pink Floyd. Tanto ese «show» como el de Knebworth de 1990, igualmente mítico y en el que compartierom escenario con Paul McCartney y Eric Clapton, entre otros, formarán parte de «The Later Years», un conjunto de 18 discos que reúnen la historia de la banda inglesa desde 1987 hasta este año y que saldrá a la venta en noviembre. Entre las 13 horas de material inédito que incluye se encuentran, en DVD y Blu-ray, los dos espectáculos mencionados.

La recopilación recupera una época clave de la banda. En 1985 Roger Waters había decidido emprender su carrera en solitario, pero Nick Mason y David Gilmour no asumieron su partida como el fin del grupo que los dos primeros habían fundado en 1965. Aunque la ruptura les enemistó, la banda siguió adelante con éxito, tanto que fue justamente a finales de los ochenta cuando lograron su gira más taquillera hasta entonces y produjeron el aclamado álbum en directo «Delicate Sound of Thunder». El concierto, que ofrecieron en el Nassau Coliseum, en Nueva York, ha sido reeditado y completamente actualizado a partir de negativos de película originales en 35 mm por Aubrey «Po» Powell –que diseñó la portada de «A Saucerful of Secrets»– y Benny Trickett, y el sonido se ha remezclado a 5.1. También incluye «Terminal Frost» y «Welcome To The Machine», dos temas que no aparecieron en el lanzamiento original de la película del espectáculo. «The Division Bell», de 1994, y la película de «Pulse», el álbum que resultó de la gira de ese año, también forman parte del conjunto, al igual que la filmación de los ensayos de la banda el 20 de octubre de 1994 interpretando «A Great Day For Freedom» y «Lost For Words». «The Endless River», que lanzaron Gilmour, Mason y Richard Wright en 2014, y la cinta homónima de Ian Emes, célebre por su trabajo con Pink Floyd, también se incluyen en los 5 CD, 6 Blu-Rays, 5 DVD y 2 singles de 7” de «The Later Years».