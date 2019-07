El actor Arturo Fernández ha fallecido a los 90 años, según ha confirmado la familia a la emisora Cope. El actor estaba ingresado en un hospital madrileño. En los últimos meses sufría problemas de estómago y había sido operado recientemente. La capilla ardiente será instalada esta tarde en el tanatorio de La Paz en la localidad madrileña de Tres Cantos. Mañana el Teatro Jovellanos de Gijón albergará a partir de las 16:00 horas de mañana, la capilla ardiente del actor. A partir de las 13 horas se habilite un libro de condolencias en el teatro Amaya, ultimo escenario donde actuó el actor asturiano. El Consistorio gijonés ha decretado tres días de luto oficial en los que las banderas ondearán a media asta.

El funeral y el entierro del actor y empresario teatral nacido en Gijón el 21 de febrero de 1929 se celebrarán este sábado, ha informado el Ayuntamiento.

El galán asturiano se dedicó al cine y al teatro durante más de 70 años. Arturo Fernández cumplió 90 años el pasado mes de febrero y siempre ha demostrado que la edad no es un problema en esta profesión ya que nunca ha paralizado su carrera profesional. Hace unos meses, debido a unos problemas de espalda fue cuando por primera vez el actor tuvo que cancelar algunas actuaciones. Desde entonces la vida del asturiano no ha sido fácil ya que ha tenido algunas recaídas por las que ha tenido que estar ingresado, luchando contra una larga enfermedad que finalmente no ha acabado en un final feliz. A partir de hoy, Arturo quedará en la memoria de todos aquellos que le han seguido en los diferentes trabajos que ha realizado para el teatro y para la televisión. Hace unos días conocíamos la noticia del ingreso del actor por nuevos problemas de salud y esto hizo saltar todas las alarmas a sus fieles seguidores y fans, preocupados por el estado del intérprete. Arturo Fernández tuvo que cancelar su actuación en la obra de teatro 'Alta Seducción' -comedia que realizaba junto a Carmen del Valle- con la que ha llenado en numerosas ocasiones el teatro Amaya de Madrid. Sin duda, podemos decir que nos ha dejado haciendo hasta hace poco tiempo lo que más quería y deseaba, interpretar.