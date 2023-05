Las 10 canciones que hicieron de Tina Turner la "Reina del Rock"

No en vano el mundo de la música se acaba de paralizar: ha fallecido Tina Turner. Terremoto musical, cantante arrolladora y de voz firme y aterciopelada, la artista ha fallecido a los 83 años, tras una larga enfermedad. La noticia ha dejado en shock al mundo de la cultura a nivel internacional, pues nos despedimos de una artista única, de una cantante inimitable, y quien nos deja un fantástico legado. Es considerada como la "Reina del rock", pues sus aportaciones a la música se basan en canciones desgarradoras, repletas de ritmo y con unas enérgicas interpretaciones que bien definen el género que cultivó. De hecho, el propio Mick Jagger llegó a asegurar que había aprendido a dominar el escenario viendo a Tina Turner desenvolverse ante el micro. La estadounidense ha vendido más de 200 millones de álbumes alrededor del planeta, y si bien se retiró de la música en 2013, aún hoy sigue siendo una figura esencial en este arte. Y seguirá siéndolo. Desde "The best" hasta "What's love got to do with it", estas son las canciones que hicieron de Turner una gran merecedora de su corona.

"Proud mary" (1970)

"Acid queen" (1976)

"What's love got to do with it" (1984)

"Better be good to me" (1984)

"We don't need another hero" (1985)

"The best" (1989)

"I don't wanna fight" (1993)

"Goldeneye" (1995)

"Whatever you want" (1996)

"When the heartache is over" (1999)