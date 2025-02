El brillo de Beyoncé en unos Grammy anti Trump

Charli XCX, Lady Gaga, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Doechii, Shakira, Chapell Roan, Taylor Swift, Beyoncé... Todas ellas protagonizaron, a su manera, los grandes momentos de la 67ª edición de los le ha costado «muchos, muchos años» de trabajo. Y también fue la primera mujer negra en obtener este reconocimiento. Junto a Doechii, que se alzó con el Grammy a Mejor Álbum de Rap, ambas artistas representaron a una minoría asegurando que sí, «se puede hacer. Todo es posible. No permitan que nadie proyecte estereotipos sobre vosotras, que os digan que sois demasiado oscuras, o que no sois lo suficientemente inteligentes, o que sois demasiado dramáticas o ruidosas», alentó Doechii. La actualidad musical es femenina. Salvando la necesaria tendencia hacia un equilibrio igualitario, la escena actual está dando mucho de qué hablar gracias a ellas. Es la realidad. Y no solo porque Melody nos vaya a representar en Eurovisión. Va mucho más allá, y ocurre en todo el mundo.Todas ellas protagonizaron, a su manera, los grandes momentos de la 67ª edición de los Premios Grammy , celebrados en Los Ángeles durante la madrugada del lunes. De la electrónica al country, del rap al R&B, la música volvió a valorarse en una velada en la que no faltaron la reivindicación, la protesta y el homenaje. Pero, de arrancar con un titular, debe ser el de Beyoncé quien, brillando con Schiaparelli, hizo historia por partida doble: al fin se alzaba con el Grammy a Álbum del Año, por «Cowboy Carter». Después de 99 nominaciones y 32 estatuillas, era la primera vez en conquistar la citada categoría. Nuevo récord, nuevo hito. Siempre se le había escapado este galardón, de los más importantes junto a Canción y a Grabación del Año, rompiendo así una maldición que, expresó,de trabajo. Y también fue la primera mujer negra en obtener este reconocimiento. Junto a Doechii, que se alzó con el Grammy a Mejor Álbum de Rap, ambas artistas representaron a una minoría asegurando que sí, «se puede hacer. Todo es posible. No permitan que nadie proyecte estereotipos sobre vosotras, que os digan que sois demasiado oscuras, o que no sois lo suficientemente inteligentes, o que sois demasiado dramáticas o ruidosas», alentó Doechii.

En cuanto al palmarés, Kendrick Lamar arrasó con el Grammy a Grabación del Año por «Not like us» y a Canción del Año junto al tema del mismo nombre. Fue llamativo el caso de Taylor Swift, quien con seis nominaciones por «The Tortured Poets Department» y tras el recorrido de sus últimos meses, se fue de vacío. No obstante, su presencia en la gala continuó siendo notoria, tanto en la Alfombra Roja como anunciando ganadores. La Mejor Artista Emergente fue Chapell Roan, mientras que el Mejor Álbum de Pop Latino fue para Shakira, por «Las mujeres ya no lloran». La colombiana fue una de las artistas que arremetieron con las medidas de Donald Trump, dedicando el galardón «a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país. Valéis la pena, y siempre lucharé con vosotros», apuntó. Y se unió a una Lady Gaga que también rechazó el nuevo gobierno estadounidense, esta vez en defensa de otro grupo social que se verá afectado por sus recientes anunciadas medidas. La artista, que se alzó con el Grammy a Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop junto a Bruno Mars, por la canción «Die with a smile», reivindicó que «Las personas trans no son invisibles. Merecen amor. La comunidad queer merece que la enaltezcan».

Entre las icónicas actuaciones desarrolladas durante la ceremonia de Sabrina Carpenter, Charli XCX o The Weeknd, quien puso fin a su boicot a los Grammy interpretando «Timeless» y «Cry for me», no faltaron los homenajes a lo que también marcará el hilo conductor de sus homólogos del cine, los Oscar. Fueron los bomberos de Los Ángeles quienes, en su «tarea más fácil», expresó el presentador Trevor Noah, entregaron el galardón a Beyoncé. Una ceremonia, por tanto, en femenino, anti Trump, y solidaria con las víctimas de los incendios.